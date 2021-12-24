Babamın Kemanı Filmi

Babamın Kemanı, başarılı bir keman virtüözü olan Mehmet'in ( Engin Altan Düzyatan ), daha önce hiç görmediği sekiz yaşındaki yeğeni ile bağ kurmasını anlatıyor. Mehmet'in görüşmediği abisi ölmek üzere olduğundan, kızı Özlem'i kardeşi Mehmet'e emanet eder. Peki Mehmet geçmişini bir kenara bırakıp Özlem ile bağ kurabilecek midir?

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Selim Erdoğan, Yener Sezgin

Filmin Türü: Dram

Orijinal Adı: Babamın Kemanı

Yapımcı Firma: Bad Robot, Kurtzman/Orci

Yapım Yılı: 2021

Vizyon Tarihi: 21.01.2021

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