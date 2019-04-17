Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, "Babamın Gözünden Atatürk ve Milli Mücadele" söyleşisi ile Samsunlularla buluştu.

Samsun Valiliği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından düzenlenen söyleşide Timsal Karabekir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, babası Kazım Karabekir'in hayatını ve Milli Mücadele yıllarını anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen söyleşide açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun nasıl başladığını, hangi zorluklar içerisinde bu mücadelenin verilerek bize bağımsız bir devletin verildiğini unutmamamız gerekir. Bunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Biz de OMÜ olarak 19 Mayıs'ın 100. yıl coşkusu içerisinde bunu anlamak için bir takım etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Rektör Bilgiç'in konuşmasının ardından sunumunu yapan Timsal Karabekir, Milli Mücadele, Kazım Karabekir ve Atatürk'ü fotoğraflar eşliğinde anlattı.

Söyleşiye; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA