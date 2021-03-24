"Babamı arayacağım" diye telefonu alıp kayıplara karıştı
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"Babamı arayacağım" diye telefonu alıp kayıplara karıştı

24.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:21
'Babamı arayacağım' diye telefonu alıp kayıplara karıştı

Mersin'de bir işyeri çalışanından "babamı arayacağım" diyerek telefonunu alan şahıs, vatandaşın dalgınlığından yararlanarak kayıplara karıştı.

Mersin'de bir işyeri çalışanından "babamı arayacağım" diyerek telefonunu alan şahıs, vatandaşın dalgınlığından yararlanarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda şüpheli, polisin çalışması sonucunda yakalanırken, daha önce de aynı yöntemle birçok kişinin telefonunu çaldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaatta bulunan H.K. isimli bir vatandaş, 2004 doğumlu oğlu B.K.'nin çalıştığı işyerine gelen erkek bir şahsın, oğluna ait telefonu "babamı arayacağım" diyerek aldığını, daha sonra ise kendini unutturarak işyerinden uzaklaştığını söyleyerek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, eşkal bilgileri ve güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin H.D. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, H.D.'yi gözaltına aldı. Şahsın yapılan incelemesinde daha öncede aynı yöntemle birçok kişinin telefonunu çaldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'güveni kötüye kullanmak' suçundan tutuklandı.

Sakinliğiyle pes dedirtti

Öte yandan, şahsın iş yerinde telefonu alıp, konuşma anları ve iş yerinden ayrılması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, iş yerine gelen şüpheli şahıs, çalışandan telefonunu istiyor. Aldığı telefonla iş yerinde biriyle konuşuyor gibi yapan şahıs, daha sonra çalışanların bir boşluğundan yararlanarak, iş yerinden çıkıyor. Ardından rahat bir şekilde bölgeden uzaklaşan şahıs, sakinliğiyle görenlere pes dedirtti. - MERSİN

'Babamı arayacağım' diye telefonu alıp kayıplara karıştı
'Babamı arayacağım' diye telefonu alıp kayıplara karıştı
'Babamı arayacağım' diye telefonu alıp kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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