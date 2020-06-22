"Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında dereceye giren mektuplar ödüllendirildi Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği "Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği "Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, yarışmada dereceye giren öğrencileri ve ailelerini makamında ağırlayarak ödüllerini verdiği belirtildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu yarışmaya katılmak zaten tüm öğrencilerimizi başarılı kılmıştır her birinin yazmış olduğu mektup çok kıymetlidir. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş bir iletişim aracı olan, duyguların daha samimi ve tesirli olarak anlatıldığı mektup geleneğinin devamı için de öğrencilerimiz bir adım attılar inşallah devamı da gelecektir ve hayatlarında mektup yazmanın önemini daha iyi anlayacaklardır. Ben tekrar yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize, velilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hayatları boyunca onlara başarılar diliyorum."

Açıklamada, yarışmayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"1.kategoride Şehit Osman Demir İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Tuğsem Akbulut birinci olurken 2. Kategoride ise Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu 7.Sınıf öğrencisi Naci Can Kürkçü birinci oldu. İki kategoride de dereceye giren 21 yarışmacıya bisiklet, 40 yarışmacıya Sanat Tasarım Atölyesi'nde çini ve seramik eğitimi, 50 yarışmacıya Kelebekler Vadisi ücretsiz giriş bileti ve ilk 42'ye giren tüm öğrencilerin babalarına köstekli saat Babalar Günü'nde teslim edildi."

Kaynak: AA