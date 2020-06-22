"Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında dereceye giren mektuplar ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında dereceye giren mektuplar ödüllendirildi

Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği "Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

22.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:45

Selçuklu Belediyesi'nin düzenlediği "Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın, yarışmada dereceye giren öğrencileri ve ailelerini makamında ağırlayarak ödüllerini verdiği belirtildi.

Yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik eden Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu yarışmaya katılmak zaten tüm öğrencilerimizi başarılı kılmıştır her birinin yazmış olduğu mektup çok kıymetlidir. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş bir iletişim aracı olan, duyguların daha samimi ve tesirli olarak anlatıldığı mektup geleneğinin devamı için de öğrencilerimiz bir adım attılar inşallah devamı da gelecektir ve hayatlarında mektup yazmanın önemini daha iyi anlayacaklardır. Ben tekrar yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize, velilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hayatları boyunca onlara başarılar diliyorum."

Açıklamada, yarışmayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"1.kategoride Şehit Osman Demir İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Tuğsem Akbulut birinci olurken 2. Kategoride ise Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu 7.Sınıf öğrencisi Naci Can Kürkçü birinci oldu. İki kategoride de dereceye giren 21 yarışmacıya bisiklet, 40 yarışmacıya Sanat Tasarım Atölyesi'nde çini ve seramik eğitimi, 50 yarışmacıya Kelebekler Vadisi ücretsiz giriş bileti ve ilk 42'ye giren tüm öğrencilerin babalarına köstekli saat Babalar Günü'nde teslim edildi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Haber
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Haber
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Beşiktaş'ta maske denetimi yapıldı, takmayanlara ceza yazıldı
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Sezen Aksu Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: "Babama Mektup Yazıyorum" yarışmasında dereceye giren mektuplar ödüllendirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 18:17:24. #1.15#
title