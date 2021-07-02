'Babama Mektup' Yarışmasının Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Babalar Gününe özel 'Babama Mektup' yarışması ödül töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonun da gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Babalar Gününe özel 'Babama Mektup' yarışması ödül töreni Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonun da gerçekleştirildi.

Ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra bazı daire başkanları ile yarışmacıların aileleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Babama Mektup' yarışması 15 yaş altı ve 16 yaş üstü olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmaya dereceye giren yarışmacıların mektuplarını okumalarının ardından Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Kurhan, "Büyükşehir Belediyesi sayesinde açılan yüzlerce kurslardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sadece hazırlık kurslarımızda birçok öğrenci sayenizde eğitim aldı. Bu kursları açtığınız için yüzlerce öğrenci eğitim alırken, özellikle eğitim almaları için gerekli desteği verdiğiniz kız çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anne ve Babaların hayatımızda çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, "Babalar Günü münasebetiyle Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımız tarafından Babalar Günü'ne özel olarak düzenlenen mektup yarışmasına katılan bütün katılımcılara teşekkür ediyor ve kutluyorum. Babalar hayatımızda örnek alacağımız en önemli kişilerdir. İnsanın ilk öğretmeni anne ve babasıdır. Hayatına yön veren öğretmenin kim diye bana sorsalar anne ve babamdır derim. Hayatta başarılı olmuşsam onun tek sebebi annem ve babamdır. Babalar günü dolayısıyla düzenlenen bu mektup yarışmasında şuna dikkat edelim. Yaşanmış olan, yaşanmışların anlatılası çok önemli. Kendiniz olun, kendi ailenizin içinde yaşanmışları yazın. Anne ve Babalarımızla gurur duyacağız yaptıkları işleri küçük görmeyeceğiz. Makbul olan doğal hayattır. Onun için kendi doğallarımızı ve kendi doğrularımızı yazarsak daha doğrusunu yazmış oluruz" şeklinde konuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucu "Babama Mektup" yarışmasında dereceye giren mektuplar belirlendi. İki kategoride gerçekleştirilen yarışmada mektupları derece alan katılımcılar şöyle:

15 yaş ve altı kategorisi:

Esma Kaymaz birinci, Elif Azra Uzdu ikinci, Melike Taş üçüncü oldu.

16 yaş ve üzeri kategorisi:

Gül Doğan birinci, Arzu Akyüz ikinci, Onur Kayaduman üçüncülük elde etti.

Her iki kategoride birincilere Tablet, ikincilere Kahve Makinesi, üçüncülere de kol saati hediye edildi" denildi.

Kaynak: Habermetre