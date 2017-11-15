Babam ve Oğlum'un Deniz'i Şimdilerde Genç Kızları Peşinden Koşturuyor
Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Babam ve Oğlum filminde çocuk karakter Deniz'e hayat veren Ege Tanman, aradan geçen zamanda büyüyüp koca delikanlı oldu.
Sinema severlerin hala unutamadığı Babam ve Oğlum filminin Deniz'i Ege Tanman'ın son hali sizleri de çok şaşırtacak.
HERKESİ AĞLATMIŞTI
Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı ve sinemada vizyona girdiği andan itibaren herkes tarafından beğenilen Babam ve Oğlum filminin Deniz'i Ege Tanman izleyen herkesi ağlatmıştı.
SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR
Babam ve Oğlum'da oynadığında henüz 7 yaşında olan Ege Tanman, şimdi genç bir delikanlı. Bursa'da ailesiyle yaşayan 19 yaşındaki genç yıldız son haliyle görenleri bir hayli şaşırtıyor. Sosyal medyada 30 bine yakın takipçisi olan Tanman'ın fotoğrafrları özellikle genç kızlar tarafından çok sayıda yorum ve beğeni alıyor.
İşte Ege Tanman'ın son hali;
YORUMLAR (7)
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para var huzur varCevap Yaz Yayından Kaldır
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koşan kızlarda hiç iç açıcı değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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TURATCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sonunda görüşlerimizi bildirebileceğiz ! O kadar fazla yazım hatası yapıyorsunuz ki. . Rahatsız edici. !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu tipemi koşuyolar :dCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunun akıbeti de pek iyi değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Koşarken birbirlerinide eziyorlarmı acaba :DCevap Yaz 3 Yayından Kaldır