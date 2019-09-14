"Babam ve Oğlum" Kazakistan'da

14.09.2019 17:16

NUR Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Babam ve Oğlum" filminin gösterimi yapıldı.

Nazarbayev Üniversitesi sinema salonunda gösterilen filmi, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Nur Sultan YEE Müdür Vekili Almagül İsina'nın yanı sıra çok sayıda sinemasever izledi.

İsina AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazarbayev Üniversitesinin talebi üzerine Türk filmleri gösterimine başladıklarını belirterek, geçen hafta "Aşk Tesadüfleri Sever" filminin gösteriminin yapıldığını söyledi.

Yıl sonuna kadar film gösterimlerine devam edeceklerini dile getiren İsina, "Yaptığımız kültür sanat etkinliklerinin içinde en çok ilgi gören bu Türk sinemasının ürünleri dizi ve filmler. Film gösterilerini halktan gelen talep üzerine yapıyoruz. Amacımız Kazak sinemaseverleri Türk sinema ürünleriyle daha sık buluşturmak." dedi.

Kaynak: AA