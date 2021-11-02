"Babam ve Oğlum" Güney Afrikalı sinemaseverlerden büyük ilgi gördü

Güney Afrikalı sinemaseverler, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği "Türk Sinema Günü" etkinliği kapsamında gösterilen "Babam ve Oğlum" filmine yoğun ilgi gösterdi.

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi'nde yapılan film gösteriminde, yönetmen Çağan Irmak'ın 2005 yapımı sinema filmi "Babam ve Oğlum" Güney Afrikalı sinemaseverlerle buluştu.

Katılımcıların bazı bölümlerini gözyaşları içinde izledikleri film, büyük beğeni topladı.

Katılımcılardan Vibha Jivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karantina döneminde Türk sineması hayranı oldum. Bu film ise oldukça duygusaldı ve ruhuma dokundu." dedi.

Jivan, filmin kendi aile öyküsüyle büyük benzerlikler taşımasının kendisini daha da etkilediğini belirterek, "Filmin yarısını ağlayarak geçirdim. Muhteşem bir filmdi. Farklı bir dilde, farklı bir kültürde, aynı insani duyguları çok iyi yansıttı." ifadesini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsünün en yaşlı öğrencisinin doğum günü kutlandı

Etkinlik kapsamında, YEE'nin dünya genelinde en yaşlı Türkçe kursu öğrencisi olan Güney Afrikalı Cyntia Gatter'in 79. yaş günü de kutlandı.

Gatter, böyle bir etkinlikte bulunmaktan ve doğum gününde hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek YEE ailesine teşekkürlerini sundu.

İzlediği filmden çok etkilendiğini dile getiren Gatter, Türk sinemasını ve dizilerini beğeniyle takip ettiğini söyledi.

Etkinliğin ardından katılımcılara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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