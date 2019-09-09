"Babam terör örgütünün hiçbir tehdidine boyun eğmedi"

09.09.2019 12:32

Siirt'in Kemerli köyünde evinin önünde 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen iş adamı Mehmet Salih Arslan'ın ailesinin yaşadığı acı ilk günkü gibi taze.

Süt ve süt ürünleri üzerine fabrika kurduğu Kemerli köyünde PKK'lıların 9 Eylül 2017'de düzenlediği saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 çocuk babası Arslan (62) için duyulan acı dinmedi.

İş adamının oğlu Ahmet Arslan (41), çocukları ve yakınlarıyla babasının merkez Şeyh Musa Mezarlığı'ndaki kabrini sık sık ziyaret ediyor.

"Gerçek yüzleri ortaya çıktı"

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın ülkenin birlik ve beraberliğini bozmayı hedef aldığını söyledi.

Vatanı ve milleti için elinden gelen gayreti gösteren babasının da uzun yıllar boyunca teröristlerin hedefinde olduğunu belirten Arslan, "Sadece bize değil, bütün memlekete zarar verdiler. Bunların Kürtlük ile alakası yok, kimse kimseyi kandırmasın. Bizi kandıramadılar. Onların gerçek yüzleri ortaya çıktı." diye konuştu.

Geçmişte terör nedeniyle köylerindeki evlerini terk etmek zorunda kalan birçok aileye babasının evlerinin kapısını açtığını dile getiren Arslan, bu durumun terör örgütünün hoşunu gitmediğini aktardı.

"Babam o dönem 5 odalı evimizi 5 aileye verdi. İmkanlar dahilinde terör nedeniyle kendi köylerinden göç eden köylülere 7 yıl boyunca baktı. Evimizi ve kapımızı açtık. Daha sonra babam o köylerde yatırım yapmaya, insanlara iş AŞ sağlamaya başladı." diyen Arslan, babasının öncülüğünde 9 yıl önce köyde süt ve süt ürünleri fabrikası kurarak iş sahası oluşturduklarını ifade etti.

"PKK bu yatırımları engellemeye yönelik adımlar attı"

Arslan, babasının vatan ve millet sevgisini her şeyin üstünde tuttuğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum terör örgütünün gözüne batmaya başladı. PKK, bu yatırımları engellemeye yönelik adımlar attı. Babam şehit edilmeden önce terör örgütü beni de kaçırmıştı. Bir yolunu bulup, kaçtım. Babam terör örgütünün hiçbir tehdidine boyun eğmedi. Köylerde yatırım yapmaya, insanlara iş, AŞ sağlamaya başladı. Terör örgütü Güneydoğu'nun gelişmesini, çocukların okumasını istemiyor."

Sürekli tehdit edilen babasının hiçbir zaman boyun eğmediğinin altını çizen Arslan, teröristlerce kaçırıldığında yaşadıklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Beni, AK Parti ve devlet yetkilileriyle bağımızı koparmamız konusunda tehdit ettiler. O zaman beni, 'Biz yaşa dediğimiz zaman yaşayacaksınız, öl dediğimizde öleceksiniz.' diye tehdit ettiler. 'Yaşama hakkınız budur' dediler ama asla bu tehditleri kabul etmedik. Bir canımız var. Allah nasıl takdir ettiyse o olur."

Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemi

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine de değinen Arslan, bölgede yaşayanların terör örgütünün gerçek yüzünü görüp sesini yükseltmeye başladığına dikkati çekti.

Arslan, şunları kaydetti:

"Çocuklarını almak için HDP binası önünde verdikleri mücadeleyi çok doğru buluyoruz. O annelerimizin gittiği adres de doğrudur. 15 yaşındaki çocukların, beyinleri yıkanarak dağa götürülmesi ve ülkesine zarar vermesi çok yanlış bir şeydir. Diyarbakır annelerinin yanındayız ve onlar için her türlü desteği vermeye hazırız."

Kaynak: AA