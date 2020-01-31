Babam o video yüzünden kalp krizi geçiriyordu
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Babam o video yüzünden kalp krizi geçiriyordu

Şarkıcı Edis Görgülü, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Edis, sosyal medyada kendisinin olduğu iddiasıyla yayılan video hakkında konuştu.

31.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:41
Babam o video yüzünden kalp krizi geçiriyordu

O görüntülerdeki kişinin 'in olduğu söylenmişti... 'Babam o video yüzünden geçiriyordu'

Şarkıcı Edis Görgülü, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Edis, sosyal medyada kendisinin olduğu iddiasıyla yayılan video hakkında konuştu.

Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sizin olduğunuz iddia edilen kötü örnek oluşturacak video haberleri çıktı.

"Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişide ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. ile benim alakam yok" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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