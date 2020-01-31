31.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:41

O görüntülerdeki kişinin Edis'in olduğu söylenmişti... 'Babam o video yüzünden kalp krizi geçiriyordu'

Şarkıcı Edis Görgülü, önceki gece Nişantaşı'nda bir mekanda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Edis, sosyal medyada kendisinin olduğu iddiasıyla yayılan video hakkında konuştu.





Muhabirlerin "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sizin olduğunuz iddia edilen kötü örnek oluşturacak video haberleri çıktı.





"Ne söylemek istersiniz?" sorusuna Edis, "Arkadaşlar o şahıs ben değilim. O video yüzünden babam kalp krizi geçiriyordu. Annem ve babam çok kötü oldu. Babama ben olmadığımı söyleyince rahatladı. Zaten o kişide ifşa oldu. Onun yüzünde ben olunca herkes benim olduğumu sandı. Lütfen rica ediyorum. Video ile benim alakam yok" şeklinde yanıt verdi.



