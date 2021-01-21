Babam Çok Değişti yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Babam Çok Değişti 21 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Babam Çok Değişti dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Babam Çok Değişti oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Babam Çok Değişti son bölümde neler oldu? Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Babam Çok Değişti var mı? İşte ayrıntılar...

Babam Çok Değişti kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Babam Çok Değişti var mı? Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Babam Çok Değişti'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Babam Çok Değişti 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali, kızı Yağmur'un kendisi ile çalışmasından dolayı huzurludur.

Güvendiği birisine emanet edebileceği hissi onu rahatlatır; fakat, bilmediği bir şey vardır.

Yağmur artık babası ile çalışmak istememektedir. Bu konuyu babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir.

Bu sırada Deniz, Mehmet Ali'nin kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararına uymaz ve Aslı ile muhabbeti kurar. Mehmet Ali, ilk aşkının ortalığı karıştıracağını bilmektedir ve ne yapacağını kara kara düşünmektedir.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

eniz'in peşinde olduğu Mehmet Ali'nin lise yıllığı ortaya çıkıyor.

Aslı taşınmayı kafasına koymuş, yeni evi bulmuş hatta evdeki eşyaları toplamaya başlamıştır.

Fakat Mehmet Ali, annesi Arife'ye taşınacakları gerçeğini henüz söylememiştir.

Arife'ye türlü yalanlarla taşınmayacaklarını söyleyen Mehmet Ali zor anlar yaşarken, Arife taşınacakları gerçeğini öğrenir.

Arife'nin tepkisi merak konusuyken, Mehmet Ali'nin ilk aşkı Deniz tekrardan eve gelir.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

