Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!
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Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

28.01.2021 08:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 08:15
Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

İzleyenleri kahkahaya boğan Babam Çok Değişti dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler, dizi hakkında Babam Çok Değişti hangi kanalda, saat kaçta ve Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izleme linki gibi konular araştırıldı. Kanal D canlı izleme linki!

Oyuncuları ve konusu ile beğeni toplayan Babam Çok Değişti dizsinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? İşte, Babam Çok Değişti yeni bölü fragmanı izle ve Kanal D izleme linki merak ediliyor. İşte Babam Çok Değişti yeni bölüm izleme linki!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Babam Çok Değişti 28 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali ve Aslı'nın evlilik yıldönümü gelip çatmıştır. Aslı, Mehmet Ali'nin bugünü unuttuğunu düşünür ve onu utandırmak için bir hazırlık yapar. Ancak akşam eve gelen Mehmet Ali, onu çok şaşırtacak bir sürprize imza atar. Çift evliliklerinin 25. yılında nikah tazeleyecektir...

Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

Babam Çok Değişti 4. Bölüm Final Fragmanı yayında! Mehmet Ali ve Aslı'nın evlilik yıldönümü gelip çatmıştır. Aslı, Mehmet Ali'nin bugünü unuttuğunu düşünür ve onu utandırmak için bir hazırlık yapar. Ancak akşam eve gelen Mehmet Ali, onu çok şaşırtacak bir sürprize imza atar. Çift evliliklerinin 25. yılında nikah tazeleyecektir...

Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet Ali, Arife ve Aslı arasında kalıyor!

Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

Aslı, taşınmak için hazırlıklara başlıyor.

Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

Mehmet Ali ve Aslı'nın taşınacağını duyan Arife, Mehmet Ali'yi tehdit eder.

Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

Deniz'in Mehmet Ali'nin ilk aşkı olduğunu Aslı'ya itiraf edeceğini söyleyen Arife, Mehmet Ali'yi korkutur.

Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

Peki, Alı ve Mehmet Ali, taşınabilecek mi?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama Saati 20.00)

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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