Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izle? Kanal D canlı izle!

İzleyenleri kahkahaya boğan Babam Çok Değişti dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. İzleyiciler, dizi hakkında Babam Çok Değişti hangi kanalda, saat kaçta ve Babam Çok Değişti yeni bölüm fragmanı izleme linki gibi konular araştırıldı. Kanal D canlı izleme linki!

Oyuncuları ve konusu ile beğeni toplayan Babam Çok Değişti dizsinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta? İşte, Babam Çok Değişti yeni bölü fragmanı izle ve Kanal D izleme linki merak ediliyor. İşte Babam Çok Değişti yeni bölüm izleme linki!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali, Arife ve Aslı arasında kalıyor!

Aslı, taşınmak için hazırlıklara başlıyor. Mehmet Ali ve Aslı'nın taşınacağını duyan Arife, Mehmet Ali'yi tehdit eder. Deniz'in Mehmet Ali'nin ilk aşkı olduğunu Aslı'ya itiraf edeceğini söyleyen Arife, Mehmet Ali'yi korkutur. Peki, Alı ve Mehmet Ali, taşınabilecek mi?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Babam Çok Değişti yeni bölümüyle perşembe 20.00 Kanal D'de!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babam Çok Değişti 1. Bölümde Aslı, evden taşınmak istediğini açıklayınca olanlar oluyor.

Aslı, kayınvalidesi Arife ile artık aynı apartmanda oturmak istemez ve taşınmaya karar verir. Mehmet Ali ise Aslı'nın bu kararını son derece olumsuz karşılar. Ancak Aslı bu kararından vazgeçmez ve Arife'ye de taşınacaklarını söyler. Aslı'nın taşınma fikrine Arife'den nasıl bir tepki gelecek?

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

