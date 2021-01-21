Babam Çok Değişti dizisi 'Oğulcan Pamuk' kimdir? Berat Efe Parlar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Babam Çok Değişti dizisinde Oğulcan Pamuk karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Babam Çok Değişti dizisi Oğulcan Pamuk kimdir, gerçek adı nedir? Berat Efe Parlar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Babam Çok Değişti Oğulcan Pamuk karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Kanal D'de izleyiciler karşısına çıkan eski adıyla İyi Aile Babası ve yeni ismiyleBabam Çok Değişti dizisinin karakterleri merak ediliyor. Babam Çok Değişti oyuncularından birisi olan Oğulcan Pamuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Babam Çok Değişti Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ OĞULCAN PAMUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Babam Çok Değişti dizisinde Oğulcan Pamuk karakterini "Berat Efe Parlar" canlandırmaktadır.

BERAT EFE PARLAR KİMDİR?

Berat Efe Parlar, oyunculuğa 3.5 yaşında çeşitli reklam film ve katalog çekimleriyle başladı. Küçük yaşta çok sayıda dizide rol alan Parlar, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde denize düşüş sahnesinde küçük Osman'ın dublörlüğünü üstlendi.

"Geniş Aile" dizisinde Cevahir'in oğlu Cücü'yü canlandıran Parlar, "Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisinde ise "Kemal" karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Berat Efe, "Melekler Korusun", "İşler Güçler", "Kardeş Payı", "Böyle Bitmesin", "Harem", "Arka Sokaklar" dizilerinin yanı sıra, "Sır" adlı televizyon filminde de rol aldı.

Şimdilerde ise Babam Çok Değişti dizisinde rol almaktadır.