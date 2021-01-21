Babam çok değişti bugün var mı? Babam Çok Değişti 3. yeni bölüm fragmanı izle!
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Babam çok değişti bugün var mı? Babam Çok Değişti 3. yeni bölüm fragmanı izle!

21.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:12
Babam çok değişti bugün var mı? Babam Çok Değişti 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Babam Çok Değişti dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Babam Çok Değişti oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Babam Çok Değişti bugün var mı? Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Babam Çok Değişti 3. yeni bölüm fragmanı izle!

Babam Çok Değişti dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Babam Çok Değişti oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Babam Çok Değişti bugün var mı? Babam Çok Değişti ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Babam Çok Değişti 3. yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ BUGÜN VAR MI?

Babam Çok Değişti Kanal D Web sitesine göre bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacaktır.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Babam Çok Değişti 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA?

Babam Çok Değişti 21 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

14 Ocak 2021 Perşembe akşamı yayınlanan Babam Çok Değişti ikinci bölümünde Deniz'in peşinde olduğu Mehmet Ali'nin lise yıllığı ortaya çıkıyor.

Aslı taşınmayı kafasına koymuş, yeni evi bulmuş hatta evdeki eşyaları toplamaya başlamıştır. Fakat Mehmet Ali, annesi Arife'ye taşınacakları gerçeğini henüz söylememiştir. Arife'ye türlü yalanlarla taşınmayacaklarını söyleyen Mehmet Ali zor anlar yaşarken, Arife taşınacakları gerçeğini öğrenir. Arife'nin tepkisi merak konusuyken, Mehmet Ali'nin ilk aşkı Deniz tekrardan eve gelir.

Damla, okul ödevi için hayatını mesleğine adayan başarılı insanlarda röportaj yapması gerekir. Damla röportaj için dedesi Kerami'yi seçer. Bu durumdan mutluluk duyan Kerami, üniformasını da giyerek Damla'ya röportaj yapar. Röportaj sırasında eve gelen Hulusi, Kerami'yi üniformalı görünce hedefe yaklaşmanın telaşını yaşar. Hulusi'nin tavırlarından şüphelenen Damla, Hulusi'yi sorguya çeker. Hulusi, Kerami'nin üniformasını neden ele geçirmek istiyor?

Mehmet Ali, Deniz'den kurtulduğunu zannetse de Deniz ve Aslı daha da yakınlaşmıştır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi Aslı, Mehmet Ali'nin yıllığını bulur ve okumak ister. Evde ortalık karışmışken, Oğulcan'ın eve getirdiği hamster her şeyin daha da arapsaçına dönmesine neden olur.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ SON BÖLÜMDE İZLE!

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BABAM ÇOK DEĞİŞTİ 3. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet Ali, kızı Yağmur'un kendisi ile çalışmasından dolayı huzurludur. Güvendiği birisine emanet edebileceği hissi onu rahatlatır; fakat, bilmediği bir şey vardır. Yağmur artık babası ile çalışmak istememektedir. Bu konuyu babasına nasıl anlatacağını kara kara düşünmektedir.

Bu sırada Deniz, Mehmet Ali'nin kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararına uymaz ve Aslı ile muhabbeti kurar. Mehmet Ali, ilk aşkının ortalığı karıştıracağını bilmektedir ve ne yapacağını kara kara düşünmektedir.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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