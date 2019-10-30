"Babalık izni sayesinde en zor döneminde eşimin yanındaydım"

30.10.2019 16:09

Türkiye'de sanat ve iş dünyasından erkekler tarafından, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve her türlü ayrımcılıkla mücadele amacıyla kurulan YANINDAYIZ Derneği,ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, İstanbul Sabancı Center'da, "KadınErkekEşittirNokta" konferansını düzenledi.

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Mert Fırat ile sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan'ın yaptığı konferansta toplumsal cinsiyet eşitliği, eşit eğitim imkânlarının sağlanması ve çocuk istismarının önlenmesi konuları tartışıldı. YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, konferansın ve derneğin temel amacının, cinsiyet eşitliği konusunda erkeklerde zihniyet ve davranış değişimi yaratmak ve kadının ekonomik, politik ve sosyal yaşamda hak ettiği yeri almasını sağlamak olduğunu söyledi.

4 hafta ücretli babalık izni, 26 hafta ücretli annelik izni

Konferansın "Kadın Dostu Şirketler Konuşuyor" bölümünde MEY|DIAGEO'da 10 yıldan bu yana satış sorumlusu olarak çalışan Yunus Yurt, 'babalık izni' uygulamasına ilişkin deneyimini paylaştı. MEY|DIAGEO'nun 1 Temmuz'dan itibaren eşleri doğum yapan çalışanlarına kullandırdığı 4 hafta ücretli babalık izninden yararlanan ilk babalardan olan Yunus Yurt şunları anlattı:

"Merhabalar ben taze baba Yunus Yurt. 5 yıldır evliyim ve eşimi çok seviyorum.Eşim lupus hastası ve biz çok riskli bir hamilelik dönemi geçirdik. Çok şükür sağlıklı bir şekilde evladımızı kucağımıza aldık. Dört haftalık iznimin üç haftasını her gün hastane yollarında geçirdim.Çok şanslıyım çünkü aile olarak en zor zamanımızda şirketim dört haftalık izinle bana destek oldu.

Kafam rahat bir şekilde evime ve eşimin sağlığına odaklandım.Tam bir ev erkeği oldum. Mesela, organik pazar buldum, komposto yapmayı öğrendim. Çok güzel zeytinyağlı yemek yapmayı öğrendim. Aslına bakarsınız hayatımın en değerli günlerini şirketimin bana vermiş olduğu izin ile hiçbir zaman kısıtlaması olmadan ailem ile yaşamış oldum.

Bu süreçte yanımda olan ekip arkadaşlarıma, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu ailenin bir parçasıyım."

İnsan kaynakları uygulamalarında cinsiyet eşitliğini ön planda tutan Diageo, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren Türkiye'de anne için 8 hafta doğumdan önce 8 hafta da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 haftalık yasal doğum izni süresini kadın çalışanları için 26 haftaya çıkarmış; Türkiye'de sadece doğumdan sonra kullanılmak üzere, memur statüsündeki erkekler için 10 gün, işçi statüsündeki erkekler için ise 5 gün olan yasal doğum iznini erkek çalışanları için 4 haftaya uzatmıştı.

Kaynak: Bültenler