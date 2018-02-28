39 Yıl Sonra Bulduğu Gerçek Babasını 75 bin TL'lik Tazminata Mahkum Etti
39 yıl sonra gerçek babasını bulan talihsiz adam, babasını "babalığı benimsemedi" gerekçesiyle mahkemeye verdi ve 75 bin TL'lik tazminata mahkum etti.
İzmir'de özel bir şirkette yöneticilik yapan Çağlar Kolca, 39 yıl sonra gerçek babası olduğunu öğrendiği Cihat Kolca'yı babalığı benimsemediği için mahkeme kararı ile 75 bin TL'lik tazminata mahkum etti.
TAZMİNATI ÖDEMEMEK İÇİN 13 GAYRİMENKULÜNÜ SATTI
Tazminatı ödememek için mahkeme sürecinde üzerine kayıtlı 13 gayrimenkulü başkalarına sattığı öne sürülen baba Kolca, itiraz ederek kararı üst mahkemeye taşıdı. Yargıtay, hem tazminatı hem de DNA masraflarını baba Kolca'nın ödemesini hükmetti.
6 YIL ÖNCE ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ BABASI HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
6 yıl önce ölüm döşeğindeki babası Mustafa B'nin itirafı ile gerçek babasının Cihat Kolca olduğunu öğrenen Çağlar Kolca, babalık davası açtı. Mahkeme, hem Çağlar Kolca'nın hem de ölen baba Mustafa B. ile anne Canan B.'nin mezarlarının açılarak DNA örneklerinin alınmasına karar verdi. DNA sonuçları, Çağlar Kolca'nın biyolojik babasının Cihat Kolca olduğu ortaya çıktı. Kolca, kendisinden 39 yıl gerçeği saklayan ve Cihat Kolca'ya 150 bin liralık tazminat davası açtı.
MANEVİ TAZMİNAT VERİLDİ
İzmir'de görülen davada hakim, Cihat Kolca'nın oğluna 75 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Baba Kolca, tazminat kararına itiraz etti. Çağlar Kolca'yı haklı bulan Yargıtay ise, Cihat Kolca'nın hem söz konusu tazminatı ve faizini hem de DNA testi masraflarını babanın ödemesine karar verdi. Çağlar Kolca'nın avukatı Varol Turbay, "Yargıtay, babalığı benimsememenin kişilik haklarına saldırı oluşturduğu hüküm altına alarak emsal bir Çağlar Kolca karar verdi" dedi. (Kaynak:Yeni Asır)
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Her haber yorumunda oldugu gibi , okur yazar makarnaci yobazlar bu haberide islama baglayip kiymetli yorumlarini yazabilmisler.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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dogudan batiya göclerin engellenmesi sart izmir medeni insanlarin yasadigi biryerdir öyle tasini taragina alan gelmesin kendi ahlaksiz medeniyetsiz geleneklerinide beraberinde getirip huzurumuzu bozuyorlar köylüde köylülügünü bilsin uyum saglayamayacagin yerde ne isin var insanlari huzursuz etmeyin köyünüzde memleketinizde kalinCevap Yaz 3 12 Yayından KaldırATATÜRKCÜ: rumlari ermenileri izmirden samsundan biz kovaladik sakalli boyundan büyük laflar konusma otur oturdugun yerde ümmetciysen arabistana gideceksin burasi türkiye cumhuriyeti burda medeniyet ve hukuk gecerlidir4 8 Yayından KaldırATATÜRKCÜ: rumlari ermenileri izmirden samsundan biz kovaladik sakalli boyundan büyük laflar konusma otur oturdugun yerde ümmetciysen arabistana gideceksin burasi türkiye cumhuriyeti burda medeniyet ve hukuk gecerlidir1 5 Yayından KaldırÜMMETÇİ: İzmir den rumlar ve ermeniler giderken seni almayı unutmuş. Sen de git dava aç, dna larına baktır, gerçek sahiplerini bul. Genleri bu topraklara ait olan bir vatandaşımız bu şekilde kibirli, kendini beğenmiş olamaz. İhtimal dahilin de değil vesselam.8 4 Yayından Kaldır