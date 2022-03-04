BABALARININ TELEFONUNU ÇALDI, 2 KARDEŞİ DIŞARI ÇAĞIRIP VURDU - Haberler

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BABALARININ TELEFONUNU ÇALDI, 2 KARDEŞİ DIŞARI ÇAĞIRIP VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'ndeki bir barda 26 Şubat'ta Salih Zeki D. ile dün akşam Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde Kadir Y. (35) ve Mehmet Y. (40) kardeşleri silahla yaralayan ve olaydan sonra kaçan Kadir B.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'ndeki bir barda 26 Şubat'ta Salih Zeki D. ile dün akşam Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde Kadir Y. (35) ve Mehmet Y. (40) kardeşleri silahla yaralayan ve olaydan sonra kaçan Kadir B., Cumhuriyet Mahallesi'nde kız arkadaşıyla bulaşmaya gideceği sırada polis tarafından yakalandı.

BABALARININ TELEFONUNU ÇALDI, 2 KARDEŞİ DIŞARI ÇAĞIRIP VURDU

BABALARININ TELEFONUNU ÇALDI, 2 KARDEŞİ DIŞARI ÇAĞIRIP VURDU

BABALARININ TELEFONUNU ÇALDI, 2 KARDEŞİ DIŞARI ÇAĞIRIP VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Salih Zeki, Altınordu, Ordu, Güncel, Haberler

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