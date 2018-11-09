İş Adamı Cinayetinde Kan Donduran Detaylar! Ceset, Kazma Kürek Olmadığı İçin Yakılmış

İzmir'de, bir iş adamının öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada hakim karşısına çıkan ölen kişinin oğlu, yanlarında kazma kürek gibi aletler olmadığı için babasının cesedinin içinde bulunduğu aracı yakmaya karar verdiklerini söyledi. Korkunç olayda ölen Cihat Murat Öğüt'ün çocukları, babasının cesedinin içerisinde bulunduğu aracı araçta bulunan kolonya ile yaktıklarını anlattı.

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Torbalı ilçesinde, Nisana ayında iş adamı Cihat Murat Öğüt'ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonrada yaktıkları ortaya çıkmıştı. Kan donduran cinayete ilişkin öldürülen adamın tutuklu eşi Öznur Öğüt ile çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada; tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G. ile maktulün annesi Hatice Öğüt ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"SES ÇIKARMAYIN, KAFANIZI KOPARTIRIM"

"Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla mahkeme heyetinin karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Batuhan Ata Öğüt, mahkemedeki ifadesinde aileleri içinde şiddet ve geçimsizliğin olağan olduğunu ve babası Cihat Murat Öğüt'ün kendilerine sürekli bağırdığını ve şiddet uyguladığını söyledi. Babasının çok alkol aldığını iddia eden Batuhan Ata Öğüt, "Olay günü babam, annemi aramış ve ulaşamamış. Bunun üzerine ağabeyimi aradı, bağırdı ve küfretti. 'Akşam geldiğimde sofra hazır olsun' dedikten sonra telefonu kapattı. Akşama doğru babam eve geldiğinde sofra hazır olmadığı için bize bağırdı ve küfretti. Yemeğini yedikten sonra 'Ben yatmaya gidiyorum. Ses çıkarmayın, kafanızı kopartırım' diye bağırdı" şeklinde konuştu.

"ANNEMİN SAÇLARI, BABAMIN ELİNDE KALMIŞTI"

Bir süre sonra babasının, "Ben size ses çıkarmayın demedim mi?" diye bağırarak evin salonuna geldiğini anlatan Batuhan Ata Öğüt, "Annem, babama gidip, 'Biz sana ne yaptık' dedi. O sırada ben mutfaktaydım. Çıkan sesler üzerine salona gittim. Babam, annemi dövüyordu. Araya girdim. Ayırmaya çalışırken babam bana da vurdu. Annemi yere yatırıp saçlarından tutup kafasını yukarı çekti. Annemin saçları babamın elinde kalmıştı. Babamın arkasından ellerimle onu tutup, annemin üzerinden almaya çalıştım. Babam o sırada 'Bırak beni öldüreceğim o kadını' diyordu. Babam hareketsiz kalınca onu bıraktım. Annemin başı kanıyordu ve yerde hareketsiz yatıyordu. Ağabeyimle birlikte annemin elini yüzünü yıkayıp mutfağa götürdük. Daha sonra salona, babama bakmaya gittim. Yerde hareketsiz yatıyordu, karnı şişip, inmiyordu. Ağabeyim geldi 'Topla kendini, olan oldu' dedi. Babamın nefes almadığını görünce ağlamaya başladım" ifadelerini kullandı.

"HALIYA SARIP EVDEN ÇIKARDIK"

Ağabeyinin, kendisine "C.G.'yi alıp buraya getir" dediğini söyleyen Batuhan Ata Öğüt, "Gidip C.G.'yi aldım. Eve gelince ağabeyimle babama baktılar. C.G. 'Başınız sağolsun' dedi. O sözleri duyunca darmadağın oldum. Babamı halıya sarıp evden çıkardık, arabaya koyduk. C.G. bana yolu tarif etti. Ormanlık bir alana geldik. Babamın arabasında kolonya şişesi vardı. Onu döküp arabayı yaktık. Araba alev alınca olay yerinden ayrıldık. C.G.'yi evine bıraktıktan sonra eve gittim ve odama kapanıp sabaha kadar ağladım. Babamın kayıp olduğu yönünde ihbarda bulunmamız için sabah karakola gittik" dedi.

KAZMA KÜREK OLMADIĞI İÇİN YAKMIŞLAR

Babasının agresif bir kişiliğe sahip olduğunu iddia eden Mehmet Hadi Öğüt ise bir defasında sırf çimleri kısa kestiği için babasının kardeşini bahçe hortumuyla dövdüğünü söyledi. Babasının öldüğü anı anlatırken gözyaşlarına boğulan Mehmet Hadi Öğüt, olay anını kardeşi ile tutarlı biçimde anlatarak, "Aklıma ilk arkadaşım C.G. geldi. Onu aradım, olaydan bahsetmeden bizim eve gelmesini sağladım. İddia edildiği gibi babama herhangi bir ilaç veya enjeksiyon vermedik. Babam hastalıkları nedeniyle gün içinde birçok ilaç kullanırdı. Olayda yastık da kullanılmadı" diye konuştu.

Olay sonrası polisi aramanın aklına gelmediğini ileri süren Mehmet Hadi Öğüt, "C.G. ile birlikte babamı evden çıkarmaya karar verdik. Babamı halıya sardık, asansöre koyup evden çıkardık. Annem ağlıyordu, 'sakin ol, her şey düzelecek' dedim. Ormanlık alana gittiğimizde C.G. gömmemiz gerektiğini söyledi ama yanımızda gömmek için alet yoktu. Arabada kolonya şişesi vardı. Arabayı yakmamız gerektiğini ben söyledim" ifadelerini kullandı.

Cihat Murat Öğüt ile evlendiği günden beri şiddet gördüğünü ifade eden maktulün eşi Öznur Öğüt ise, "Devamlı şiddet gördüm, çok defa aldatıldım. Gördüğüm şiddet için hiçbir yere başvuramadım. Torbalı küçük bir yer. Eşim, adliyeden karakola kadar birçok kişiye rüşvet verirdi. Jandarmalara evdeki sucukları ve patatesleri vermişti. Torbalı'da görevli bir savcıya 20 bin lira rüşvet verdiğini biliyorum. Bu parayı evde gördüm. Polislerin birçoğu arkadaşıydı. Bu nedenlerle şikayette bulunamadım. Polis ve savcı ben gider gitmez ona haber verirdi" iddialarında bulundu.

"ÖLDÜM SANDIM"

Olayın oğlu Batuhan Ata Öğüt'ün anlattığı şekilde geliştiğini dile getiren Öğüt, savunmasını şöyle devam ettirdi: "Eşim, uyumaya gittikten sonra seslerin çıkması üzerine geldiği salonda çocuklarıma ve bana bağırdı. Sonra televizyon koltuğuna oturan Murat, bana sigara paketi ve elindeki çakmağı fırlattı. Bunlar bana denk gelmesin diye refleks olarak yaptığım vücut hareketinin ardından arkamı döndüğümden sırtıma tekme attı. Sonra elleri ve ayaklarıyla bana saldırdı. Çığlık attım, o an nefesim çekildi, öldüm sandım. Saçımı tuttu ve yukarıya doğru kaldırdı beni. Bir taraftan da diziyle karnıma doğru vuruyordu. Batuhan'ın geldiğini gördüm. Saçımdan tutarken bir sıcaklık hissettim. Başımdan kan akıyordu. O sırada Batuhan beni geçerek babasına doğru gitti. Sonrasında yere yığıldığım ve bayıldığım için hiçbir şey hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde oğullarımın, mutfakta elimi yüzümü yıkadıklarını anımsar gibi oldum. Oğullarımdan biri, 'Babam yerde yatıyor, galiba öldü' deyince ben de, 'Ölmemiştir' diye tepki verdiğimi hatırlıyorum."

Kendisinin ve çocuklarının cani olmadığını, eşinin vücuduna enjeksiyonla bir ilaç vermediklerini savunan Öğüt, yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Mahkeme başkanının, "Neden polisi aramadın?" sorusuna, "Çocuklarımla, bu olaya inanamadık. Hadi ve Batuhan'a bir şey olacak diye polisi aramadım. Şimdiki aklım olsaydı polise haber verirdim. Olay sırasında bayılmam hayatıma mal oldu" diye cevap verdi.

"CESEDİ GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM"

Olay yerine gidene kadar olanlardan habersiz olduğunu ileri süren sanık C.G. de olay akşamı eve geldiğinde "Neler oluyor?" diye sorması üzerine, Mehmet Hadi Öğüt'ün, "Olan oldu" dediğini söyledi. Salonda kilim ya da battaniye sarılı cesedi kendisine gösterdiklerinde şoka girdiğini anlatan C.G., Batuhan Ata Öğüt'ün babasının ölümünden emin olmak için yüz kısmına küçük bir yastığı koyduğunu aktardığını dile getirdi.

"Evli ve iki çocuk babasıyım. Babam hasta biri. Beni yakma Hadi" şeklinde sözler söyleyince Mehmet Hadi Öğüt'ün ise, "Susarsan sana hiçbir şey olmayacak" dediğini iddia eden C.G., cesedin arabaya yerleştirilmesinin ardından kendisinin eve bırakılacağı sözünü iki kardeşten aldığını ancak iki sanığın sözünü tutmayarak arabayı ormanlık alana götürdüğünü kaydetti.

"DERİN BİR YANIK KOKUSU DUYDUM"

Arabayı yakma fikrinin kendisinden çıkmadığını savunan C.G., "Yakma olayını görmedim; çünkü ben yanan arabaya uzaktım. Sadece derin bir yanık kokusu duydum. Diğer araçla eve dönerken iki kardeşin 'Yandı mı acaba?' diye birbirlerine bir soru sorduklarını duydum. Beni eve bırakmadan önce, Hadi bana, 'Evden hiç dışarı çıkmayacaksın. İfadeni ben hazırlayacağım. Susmazsan hesap, kitabını sen yap' dedi. Sadece iyi niyetimin kurbanı oldum. Bana evde ceset olduğunu söyleselerdi yerimden kıpırdamazdım. Beraatimi istiyorum" savunmasında bulundu.

İddia makamının tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dava katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesi yönünde söz alan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

İzmir'in Torbalı ilçesinde 15 Nisan'da, iş adamı Cihat Murat Öğüt'ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt'ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt, çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklanmıştı. C.G. daha sonra tahliye edilmişti.