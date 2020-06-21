Babalarını mezarlıklarda ziyaret ettiler Babalarını mezarlıklarda ziyaret ettiler Kilis'te, babalar günü nedeniyle asri mezarlıkta yoğunluk yaşandı.

Babalarını mezarlıklarda ziyaret ettiler

KİLİS - Kilis'te, babalar günü nedeniyle asri mezarlıkta yoğunluk yaşandı.

Babalar günü nedeniyle Kilis Asri mezarlığa giden vatandaşlar, mezar ziyareti yaparak dua okudular. Mezarlara çiçek eken vatandaşlar, mezar taşları ile ağaçları yıkadılar. Hafta sonu olması ve babalar günün Pazar güne gelmesi nedeniyle asri mezarlıkta yoğunluk gözlendi.

Kaynak: İHA