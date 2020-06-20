Babalarına "ciğer" olup en değerli hediyeyi verdiler
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Babalarına "ciğer" olup en değerli hediyeyi verdiler

Adana'da karaciğer rahatsızlığı bulunan iki baba, evlatlarından nakledilen doku sayesinde hayata tutunarak Babalar Günü öncesinde en değerli hediyelerini aldı.

Babalarına
20.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:05

Adana'da karaciğer rahatsızlığı bulunan iki baba, evlatlarından nakledilen doku sayesinde hayata tutunarak Babalar Günü öncesinde en değerli hediyelerini aldı.

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Yüksel Kaya (68) ile siroz olan Suriyeli Omar Sabi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, evlatlarından yapılan doku nakliyle sağlıklarına kavuştu.

Yeniden hayata tutunan iki baba, Babalar Günü öncesinde çocuklarının verdiği değerli ve anlamlı hediyeyi almanın mutluluğuyla taburcu edilecekleri günü bekliyor.

Baba Yüksel Kaya, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Tedavilerine rağmen hastalığının geçmediğini ve her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade eden Kaya, doktorların nakil kararı aldığını dile getirdi.

Tetkikler sonucu, oğlu Talip'in karaciğerinin kendisiyle uyumlu olduğunun tespit edildiğini anlatan Kaya, "Oğlumdan nakil yapıldı. O benim canım ciğerim, oğlum karaciğerini verdiği için çok mutluyum. Şu an çok iyiyim. Allah doktorlarımızdan razı olsun." dedi.

Karaciğer dokusu veren Talip Kaya da (41) babasının bir an önce sağlığına kavuşması için kadavradan nakli beklemek istemediğini, gönüllü olarak nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hiç tereddüt etmedim, o benim canım ciğerim. Ciğerim uyduğu için çok mutluyum. Babama, Babalar Günü öncesi böyle bir hediye verdiğim için mutluyum." ifadesini kullandı.

Suriyeli Omar Sabi, sağlığına Türkiye'de kavuştu

Siroz olan Suriyeli Omar Sabi de 20 yaşındaki kızı Doğa'dan yapılan nakille sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ülkesindeki savaş nedeniyle 7 yıl önce eşi ve 4 çocuğuyla Türkiye'ye geldiğini anlatan baba Sabi, bir yıl önce de rahatsızlandığını ve siroz teşhisi konduğunu kaydetti.

Sabi, doktorların hastalığının tedavisi için nakil olması gerektiğini belirtmesi üzerine çocuklarına tetkik yapıldığını, kızı Doğa'nın karaciğerinin kendisine uygun olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Kızının hiç tereddüt etmeden nakli kabul ettiğini belirten baba Sabi, "Allah kızımdan razı olsun. Onun sayesinde sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Doğa Sabi de babasına karaciğerinden bir parçasını vererek onu sağlığına kavuşturmanın gururunu yaşadığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kısa sürede taburcu edilecekler

Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar da iki hastanın ve bağışçıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Karaciğerden alınan dokuların, nakil yapılan hastalarda fonksiyonlarını göstermeye başladığını aktaran Çetinkünar, bağışçıların ardından babalarının da kısa süre içerisinde taburcu edileceğini belirtti.

Hastanenin Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Edip Akpınar ise hastanelerinde karaciğer ve böbrek nakillerinin başarılı operasyonlarla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bugüne kadar hem canlıdan hem de kadavradan 80'e yakın böbrek ve karaciğer nakli yapıldığı bilgisini veren Akpınar, kısa süre sonra merkezlerinde pankreas ve ince bağırsak nakillerinin de gerçekleştirilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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