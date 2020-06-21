Babalarımız ailemizin temel direğidir
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Babalarımız ailemizin temel direğidir

Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Babalar Günü'nü kutladı.

Babalarımız ailemizin temel direğidir
21.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:35

Yalova Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Babalar Günü'nü kutladı.

COVİD-19 salgını nedeniyle büyüklerimizle bir süre ayrı kalındığını söyleyen Başkan Oral, "Ancak tüm önlemler sağlığımız için. Sabırlarından dolayı başta büyüklerimiz ve gençlerimiz olmak üzere kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Oral, "Babalarımız; toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direğidir" dedi. Babaların evlatlarına her zaman yol gösterici olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan babalarımızdır. Onların en önemli gayesi çocuklarını toplumda maddi ve manevi olarak en iyi şekilde yetiştirip, en iyi imkanlara kavuşmalarını sağlamaktır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren babalarımız, evlatlarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti mutlulukla sarf etmektedirler. Babalar çocuklarının iyilik ve başarılarıyla daima gurur duyarlar. Bu gibi özel günler, babalarımıza sevgimizi yansıtmak için bir vesile olmalı. Ancak onlara olan duygularımızı sadece yılın bir günü değil, her gün göstermeliyiz. Sevgisini her zaman üzerimizde hissettiğimiz dün, bugün ve yarın da hep yüreğimiz kadar yakınlarımızda olan babaların mutlu gününü yürekten kutluyor, hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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