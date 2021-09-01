Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
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Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı Trabzon'un Of ilçesinde dün cinnet geçiren babaları tarafından silahla vurularak öldürülen 3 kız kardeş bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde dün cinnet geçiren babaları tarafından silahla vurularak öldürülen 3 kız kardeş bugün son yolculuklarına uğurlandı.

İlçenin Uluağaç mahallesinde dün babaları tarafından silahla kafalarından vurularak öldürülen 3 kız kardeş Yaren(11), Hiranurve Elif Göktaşiçin bugün ilçenin Taşhanpazarı mahallesinde ikindi namazı sonrasında bir cadde üzerinde tabutları masalar üzerine konularak cenaze namazları kılındı. Cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Hayrettin Çiçek, dedesi Yüksel Çakır, dayısı Ercan Çakır ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası mahalledeki aile kabristanlığına defnedilen Yaren'in bir süre önce hafız olduğu, kız kardeşi Hiranur'un hafızlığı yarıladığı, küçük kardeşleri Elif'in ise Kuran-ı Kerim okumaya yeni başladığı öğrenildi.

Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kenan Akyüz

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Son dakika haberi! Babaları tarafından öldürülen 3 kız kardeş son yolculuklarına uğurlandı
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