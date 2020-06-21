Babaları mutllu eden ziyaret
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Babaları mutllu eden ziyaret

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 21 Haziran Babalar Günü'nde, başta şehitlerin babaları ve gaziler olmaz üzere ilçedeki fedekar babaları ziyaret etti.

Babaları mutllu eden ziyaret
21.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:49

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 21 Haziran Babalar Günü'nde, başta şehitlerin babaları ve gaziler olmaz üzere ilçedeki fedekar babaları ziyaret etti.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, başta ilçedeki şehit ve gazi babaları olmak üzere ilçenin ileri gelenlerini evlerinde ziyaret edip hediyeler vererek 21 Haziran Babalar Günü'nü kutladı. Kaymakam Mutlu, "Yüreklerinizdeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunarak vatana ve millete faydalı evlatlar yetiştirdiniz Allah sizden razı olsun. Ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında, vatana ve millete faydalı evlatlar yetiştirirken hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin, gazilerimizin, engelli ve öksüz vatandaşlarımızın babaları başta olmak üzere tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" dedi.

Ziyaret nedeniyle mutlululuğunu dile getiren fedakar babalarak, Kaymakam Mutlu'ya destekleri nedeniyle teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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