Babaları cezaevinde olan ikizlere doğum günü sürprizi
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Babaları cezaevinde olan ikizlere doğum günü sürprizi

Babaları cezaevinde olan ikizlere doğum günü sürprizi
08.05.2020 10:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:12

Van'ın Başkale ilçesinde babaları cezaevinde olan Muhammed ve Zeynep Furat isimli ikiz kardeşlere Vefa Sosyal Destek Grubunca sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde babaları cezaevinde olan Muhammed ve Zeynep Furat isimli ikiz kardeşlere Vefa Sosyal Destek Grubunca sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Hafiziye Mahallesi'nde yaşayan Netice Furat, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, ikiz çocukları Muhammed ve Zeynep için doğum günü pastası talep etti. Anne Furat'ın talebi üzerine harekete geçen Vefa ekibi, beraberinde getirdikleri doğum günü pastasıyla ikiz Muhammed ve Zeynep için sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Muhammed ve Zeynep, evine pastasıyla gelen Vefa ekibiyle birlikte coşkulu şekilde doğum gününü kutladı. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak'ın kendileri için hazırladığı doğum günü hediyelerini de alan ikizlerin mutluluğu gözlerinden okundu.

İkizlerin ablaları Kader Furat, kardeşlerine sürpriz yapan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'a teşekkür ederek, "Bugün kardeşlerimin doğum günüydü. Babam cezaevinde olduğu için kaymakam Beyi aradık. Onlar kardeşlerimin doğum gününü kutladı. Kaymakam Beye ve ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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