Babaları cezaevinde olan aileye devlet şefkati geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Babaları cezaevinde olan aileye devlet şefkati geldi

19.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:45
Babaları cezaevinde olan aileye devlet şefkati geldi

Adana'da babaları cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan aileye 12 ay boyunca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bin 150 lira yardım yapılacak.

Adana'da babaları cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan aileye 12 ay boyunca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bin 150 lira yardım yapılacak.

Babaları cezaevinde olan Fadime Medine Kıvrım (12), Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine mesaj atıp kardeşi Deniz Su'nun doğum gününün kutlanmasını istemiş, ekiplerde küçük kızın evine giderek doğum gününü kutlamıştı.

Sürpriz doğum gününün haber olmasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in talimatıyla ekipler ailenin evine giderek incelemelerde bulundu. Ardından ekipler, aileye 5.sınıfta okuyan kızları Fadime Medine Kıvrım adına aylık bin 150 lira yardım bağladı. - ADANA

Babaları cezaevinde olan aileye devlet şefkati geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Hadise Serdar Ortaç Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Pierre Webo Ersun Yanal Mbaye Diagne
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Babaları cezaevinde olan aileye devlet şefkati geldi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:49:04. #1.15#
title