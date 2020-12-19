Babaları cezaevinde olan aileye devlet şefkati geldi

Adana'da babaları cezaevinde olan ve maddi durumları yerinde olmayan aileye 12 ay boyunca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bin 150 lira yardım yapılacak.