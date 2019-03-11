Babalardan Farkındalık Oluşturan Etkinlik

Samsun'da İlk İş Babalık Platformu farkındalık oluşturan etkinlik düzenledi.

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Parkı Spor Tesislerinde düzenledikleri etkinlikte İlk İş Babalık Platformu ekibinde yer alan babaların yanı sıra anneler ve çocukları da katıldı.

Samsun'da düzenlediği farklı etkinliklerle İlk İş Babalık Platformu geleceğe sağlam adımlarla ilerleyen çocukların yetişmesi için daha çok babaya ulaşmayı hedefliyor. İlgili babalık konusunun tüm Samsun halkı tarafından benimsenmesi ve yaygınlaşması için düzenlenen etkinlikte babalar, anneler ve çocuklar bir araya geldi. Etkinliğe katılan baba ve çocuklar birlikte eğlenceli vakit geçirirken, İlk İş Babalık Platformu gönüllü babaları da diğer babalara çocukların gelişimi ve eğitimi konusunda birinci derecede bakım, gelişim sorumlulukları alarak onlara zaman ayırmaları, çocuklarına kulak vermeleri, sevgi göstermeleri, iletişim kurmaları gerek fiziksel gerekse psikolojik şiddetten uzak tutulmaları, çocukları arasında eşit davranmaları, çocuklarına fırsat vermeleri ve hayatı çocukların babalarıyla birlikte öğrenmeleri konularında farkındalık oluşturan bilgilendirmeler yapıldı.

İlk İş Babalık Platformu ekibinde yer alan Cabir Şahin yaptığı açıklamada, "Yapılan araştırmalara göre çocuk gelişiminde baba, çocuğunun sosyal yaşam kavramını geliştiriyor, zeka gelişimine katkı sağlıyor, özgüvenini geliştiriyor, çocuğun kendini daha güçlü hissetmesini sağlıyor. Babayla iyi bir ilişki, sağlam bir ruh sağlığının da tamamlayıcısı oluyor. Babayla iyi iletişimin hem çocuklukta hem de yetişkinlikte ruh sağlığı üzerinde koruyucu etkisi bulunuyor. 2017 yılı içerisinde etkinlik faaliyetlerine başlayan İlk İş Babalık Platformu, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) Baba Destek Programın tamamlayan gönüllü babalardan oluşuyor. Çocuğun gelişimi ve bakımında babaların rolü ve önemine dikkat çekmek isteyen İlk İş Babalık Platformu, çocuğun bakımında ve gelişiminde öncelikli sorumluluğun annede olduğu konusunda benimsenen bir algının değişerek babaların da bu sorumluluğa ortak olması için etkinlikler yapmaya devam edilecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA