Babalara Özel Şenlik
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Babalara Özel Şenlik

Babalara Özel Şenlik
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26 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİBabalara özel şenlikBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Babalar Günü' için hazırladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle bir hafta sonraya ertelenen 'Büyükşehir Babalar Günü Şenliği', hiç büyümeyen babalar ile çocuklarına eğlence dolu bir gün yaşattı.

26 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Babalara özel şenlik

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Babalar Günü' için hazırladığı ancak hava muhalefeti nedeniyle bir hafta sonraya ertelenen 'Büyükşehir Babalar Günü Şenliği', hiç büyümeyen babalar ile çocuklarına eğlence dolu bir gün yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından 'Babalar Günü' münasebetiyle hazırlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle bir hafta sonra ertelenen 'Büyükşehir Babalar Günü Şenliği', Hüdavendigar Kent Parkı'nda çocukların babalarıyla eğlenceli anlar geçirmesini sağladı. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, anne babalar çocuklarıyla birbirinden farklı etkinliklere katılarak günün tadını çıkardı. Park içerisinde hazırlanan mini golf, satranç, survivor oyun parkuru, tenis alanlarında babalarıyla renkli bir gün geçiren çocuklar, palyaçolar eşliğinde yüz boyama, tişört üzerine ahşap baskı, Yeşilay standında kitap boyama yaparak bol kahkahalı anlar yaşadı. Çocuklarıyla birlikte alanda uçurtma uçurarak çocukluklarına geri dönen babalar, katıldıkları hamster yarışmasında da eğlence dolu dakikalar yaşadı. Çeşitli yarışmalara katılan baba ve çocukları, günün sonunda uçurtma kazanmayı başardı. Gün boyu dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramının da yapıldığı şenlikte, Karagöz Hacivat gösterisi, mini rap ve sokak sanatçıları konseri, sihirbaz, palyaço, jonglör animasyon gösterileri Bursalılara unutulmaz bir gün yaşattı.

Şenlik alanını ziyaret eden Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç ve Emine Yavuz Gözgeç ile Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, çocuklarla birlikte tişört üzerine ahşap baskı yapıp mini golf oynayarak mutluluklarına ortam oldu. Tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutlayan Başkanvekili Murat Demir, "Esasında anne ve babalarımızın her günü bizler için çok önemli değerli. Ömür boyu her an sevgimizi ve saygımızı onlara göstermeliyiz. Bu tür anlamlı programları düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç de tüm babaların 'Babalar Günü'nü kutladı. Ellerini öpebildiğimiz anne ve babaların kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Atilla Ödünç, "Babası hayatta olan her bir birey kaç yaşına gelirse gelsin çocuktur. Şenliğe katılan üç, beş, on yaşlarında çocukları mutlu gördük. Güzel bir gün geçirdiler. Onlarla birlikte büyükler de çocukluklarına döndü. Onlara bu ortamı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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