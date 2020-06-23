Babalara mektuplar duygulandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babalara mektuplar duygulandırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla düzenlenen mektup yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Babalara mektuplar duygulandırdı
23.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:29

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla düzenlenen mektup yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ödül töreninde okunan mektuplar duygulandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daire başkanları ile yarışmacılar ve aileleri katıldı. Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesince iki kategoride düzenlenen 'Babalar Günü Mektup Yarışması'nın 15 yaş ve altı kategorisine 216, 16 yaş ve üzeri kategorisine de 72 olmak üzere toplam 288 kişinin mektup gönderdiği belirtildi.

Törende bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak Babalar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatarak, "Otomobilde Sinema ve Ağaç Dikimi etkinliklerini gerçekleştirdik" dedi. Gürkan, Otomobilde Sinema etkinliğinde kısa bir süre önce vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ü rahmetle andıklarını ifade etti. Gürkan, Vahap Küçük'ün yaptığı yardımlar ve hayırseverliğiyle bilinen örnek bir insan ve baba olduğunu kaydederek, "Bir toplumda güzel bir insanın çıkartılması çok önemlidir. İnsanı çok önemsememiz, onu geleceğe hazırlayacak tutum ve davranış içerisine girmemiz anne baba açısından da yerel yönetim açısından da ve toplumdaki önderler açısından da çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bazen insanın babasına annesine söylemediğini mektuplara yazdığını dile getiren Başkan Gürkan, "Anneler gününde de böyle bir mektup yarışması düzenlemiştik. Babalık müessesesi de evlatlar nezdinde önemlidir. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle şehit babalarının sabırlarının Cenab-ı Allah tarafından arttırılmasını niyaz ediyorum. Şehit olan babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan babalara da sağlık huzur ve mutluluk diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilirken 15 yaş ve altı kategorisinde birinci olan Azranur Karlıdağ'ın ödülünü Başkan Gürkan vererek tebriklerini iletti. Ödül alan Karlıdağ ise mektubunu törende okudu. 15 yaş ve altı kategorisinde ikinciliği Ömer Kayaduman, üçüncülüğü ise Tuanna Gürdap elde etti.

16 yaş ve üzeri kategoride ise Karaman'dan mektup gönderen İbrahim Şaşma birinci oldu. Telefonla programa bağlanan İbrahim Şaşma da duygu dolu mektubunu okudu. Şaşma'nın ödülünün postayla ulaştırılacağı belirtildi. Aynı kategoride ikinciliği Zeynel Kırnık, üçüncülüğü ise Damla Berktaş kazandı.

Yarışmanın her iki kategorisinde de dereceye girenlere ödülleri verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor Haber
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Haber
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı Haber
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun 'Saygı Öztürk'ten özür dile' çağrısına yanıt verdi
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
Akşener'in 'İşsiz üniversiteli' diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO, 15 Temmuz'dan sonra firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ü ağırlamış
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi...
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü! Kadın dehşet anlarını anlattı
1 ton 90 kiloluk 'Çoşkun' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
1 ton 90 kiloluk "Çoşkun" otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Cansız bedeni bulunan gencin, kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Fahrettin Koca Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Yöş Hülya Avşar Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Babalara mektuplar duygulandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 18:29:43. #1.14#
title