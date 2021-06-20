Babalar Gününüz Kutlu Olsun
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Babalar Gününüz Kutlu Olsun

Babalar Gününüz Kutlu Olsun
Habermetre - Haberler | Toplum

Toplumun çekirdeği olan aile, toplumsal değerlerimizin yaşatıldığı, kültür ve geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı en önemli sosyal yapıdır.

Toplumun çekirdeği olan aile, toplumsal değerlerimizin yaşatıldığı, kültür ve geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı en önemli sosyal yapıdır. Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren babalarımız, sevgi ve fedakarlık sembolü olarak, annelerimizle birlikte en değerli varlıklarımız olup, güçlü bir aile yapısının temelini oluşturmaktadırlar.

Hayatımıza değer ve anlam katan, her daim üzerimize titreyen, koruyan, kollayan, hüzün ve sevincimizi bizlerle yaşayan, paylaşan, doğru yolu gösteren, ilham kaynağımız, fedakarlık, karşılıksız sevgi ve sabır timsali babalarımıza çok şey borçluyuz.

Bu nedenle; vefa duygusunun ve inançlarımızın gereği olarak babalarımıza saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Devletimize, milletimize, toplumumuza ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmemiz, babalarımızın bizlerden en önemli beklentisidir. Bizler de; büyük bir özveri ile ailesinin mutluluğu ve çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak adına türlü fedakarlıklarla çaba harcayan babalarımızın sadece bugün değil, her zaman gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı, sevgi ve vefamızı en güzel şekilde göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; öncelikle vefat eden babalarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Başta vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere bütün babalarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.

Türker ÖKSÜZ

Vali/Belediye Başkan Vekili

Kaynak: Habermetre

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