Babalar gününde Şehit Babaları unutulmadı
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Babalar gününde Şehit Babaları unutulmadı

Babalar gününde Şehit Babaları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Babalar Günü kapsamında, ilçe protokolü Şehit Babalarını ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Babalar Günü kapsamında, ilçe protokolü Şehit Babalarını ziyaret etti. Şehit babalarının Babalar Günü kutlanırken, ailelerin talepleri için notlar alındı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Başkanlığında, Kdz.Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Yardımcısı Atilla Bulak, ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Çelik, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Berkay Osan, Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Feruzan Yiğitoğlu katılımları 14 şehit babası, 3 şehit kardeşi ve bir şehit oğlu olmak üzere 18 şehit ailesinde Babalar Günü kutlandı.

Pandemi kurallarına riayet edilerek, devletin her zaman ailelerin yanlarında oldukları iletildi. Aziz şehitlerin emanetleri olan şehit babalarının babalar günü kutlanırken, Kaymakamlık tarafından temin edilen hediyeler takdim edildi.

Ziyarette Şehit ailelerinin talepleri dinlenerek yapılması gerekenler hakkında gerekli planlamalar yapıldığı belirtildi. Karşılıklı sevgi ve muhabbetle geçen görüşmelerin ardından aileler, başta Kaymakam Çorumluoğlu olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Babalar gününde Şehit Babaları unutulmadı
Babalar gününde Şehit Babaları unutulmadı
Babalar gününde Şehit Babaları unutulmadı
Babalar gününde Şehit Babaları unutulmadı
Babalar gününde Şehit Babaları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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