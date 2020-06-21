Babalar Gününde eşinden yadigar saatine kavuştu
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Babalar Gününde eşinden yadigar saatine kavuştu

Kocaeli'de yaşayan 82 yaşındaki Kadir Kırklar, eşinden yadigar kalan ve halk otobüsünde kaybettiği saatine kızının çabaları sonucunda kavuştu.

Babalar Gününde eşinden yadigar saatine kavuştu
21.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:29

Kocaeli'de yaşayan 82 yaşındaki Kadir Kırklar, eşinden yadigar kalan ve halk otobüsünde kaybettiği saatine kızının çabaları sonucunda kavuştu. Kaybettiği saatine Babalar Günü'nde kavuşan vatandaş büyük sevinç yaşadı.

Kocaeli'de yaşayan Kadir Kırklar (82) isimli vatandaş, bir süre önce hayatını kaybeden eşinin 40 yıl önce hediye ettiği saati bindiği belediye otobüsünde kaybetti. Saati kaybettikten sonra büyük hüzün yaşayan Kırklar'ın yüzde 90 engelli kızı Necibe Kırkar, babasının kaybettiği saati bulmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 saÇağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlattı. Necibe Kırklar'ın başvurusu sonrasında yapılan çalışmalar sonunda Kadir Kırklar'ın kaybettiği saat bulundu.

Yetkililer saati bulduklarını Necibe Kırklar'a iletti. Necibe Kırklar da sevinçle babasının Babalar Günü'nü 40 yıllık saatini bularak kutladı. Daha sonra belediye otobüsü personeli, Kadir Kırklar'ın evine saati teslim etmeye gitti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın da Kadir Kırklar'ın babalar Gününü kutlayan bir mesaj ve çiçek yolladı. Personel, Başkan'dan gelen çiçeği ve kaybettiğini sandığı saatini Kırklar'a takdim etti.

Eşinden hediye olan saatine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Kadir Kırklar, kızına, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a ve yetkililere teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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