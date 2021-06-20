Babalar gününde anlamlı ziyaret
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Babalar gününde anlamlı ziyaret

Babalar gününde anlamlı ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce Belediyesi Babalar gününde, Şehit Babalarını ve Huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi Babalar gününde, Şehit Babalarını ve Huzurevi sakinlerini yalnız bırakmadı.

Babalar Günü nedeniyle Düzce'de yaşayan şehit ailelerini ziyaret eden Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç ve müdürlük personeli, şehit babalarını ziyaret etti. Şehit babalarına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün selamlarını ileten görevliler, ailelerden hayır duası aldı. İlk olarak Bingöl'de şehit olan Er İsmail Taşdöğen'in babası Hayrettin Taşdöğen'i ziyaret eden belediye ekipleri, ardından Erzincan'da şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın babası Yahya Kaplanbaba ve Mardin'de şehit olan Er Mustafa Kuru'nun babası Sadettin Kuru'nun babalar gününü kutladı.

Covid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde şehit babaları; ülkemiz için Allah'a her zaman dua ettiklerini belirterek, devlet büyüklerine ve beraberindekilere teşekkür etti.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, babalar gününde huzurevlerini de unutmayarak çocuklarından ayrı yaşayan babalara hediyeler takdim ederek özel günlerini kutladı. - DÜZCE

Babalar gününde anlamlı ziyaret
Babalar gününde anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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