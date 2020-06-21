Babalar Günü'nün tadını çıkardılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Babalar Günü'nün tadını çıkardılar

Babalar Günü sebebiyle, Kağıthane Hasbahçe'de babalara özel etkinlik düzenlendi.

Babalar Günü'nün tadını çıkardılar
21.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:01

Babalar Günü sebebiyle, Kağıthane Hasbahçe'de babalara özel etkinlik düzenlendi. Hediyeler verilen ve yarışmalar yapılan etkinlikte babalar çocuklarıyla eğlendi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Babalarımız bizi korur, kollar ve hem de aslında olmadıkları zaman varlıklarının değeri daha iyi anlaşılır. O yüzden babalarımız bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Kağıthane Belediyesi, Hasbahçe'de Babalar Günü'ne özel etkinlik düzenledi. Ailesiyle birlikte Hasbahçe'ye gelen babalara belediye ekipleri "Babalar Günün Kutlu Olsun" yazılı kupa bardak hediye etti. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'de alana gelerek vatandaşların Babalar Günü'nü kutladı. Ardından babalar ve çocukları düzenlenen etkinlikte yarışmalara katılarak eğlenceli anlar yaşadı.  

"BABA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Babalar Günü etkinliğine ailesiyle birlikte gelen İsa Konak, belediyenin yaptığı etkinlikten dolayı Başkan Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti. Kendilerine Babalar Günü hediyesi olarak bardak verildiğini söyleyen Konak, çocuklarıyla birlikte eğlendiklerini ifade etti.Hasbahçe'de Babalar Günü etkinliğine katıldıklarını söyleyen Refik Dündar, "Baba olmak çok güzel bir duygu. Baba olduktan sonra zaten her şey değişiyor. Çocuklarınız canınız oluyor. Aklınız hep onlarda kalıyor. Bugün de çocuklarımızla birlikte eğlendik" dedi.

Emrah Kaya ise iki çocuk babası olduğunu hatırlatarak, "23 yaşında baba oldum ben. Çok güzel bir duygu. Babalarımızdan gördüğüm şeylerin katkılarıyla biz de babalık yapmaya çalışıyoruz. Babalarımızın eksiklerini düzeltip yeni jenerasyona göre, onların dilinden konuşarak babalık yapmaya çalışıyoruz. Artık onlar bize yol gösterecek" diye konuştu.

"BABALARIMIZ BİZİ KORUR VE KOLLAR"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'de bütün babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, "Bizde onlara özel bugün Hasbahçe'de bir program hazırladık. Babalar ile beraber anneleri, çocukları buraya bekliyoruz. Onlara çok özel bir program ve yarışmalar ayarladık. Babalarımız bizi korur, kollar ve hem de aslında olmadıkları zaman varlıklarının değeri daha iyi anlaşılır. O yüzden babalarımız bizim için çok kıymetlidir" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Koronavirüs kılığına giren tiyatrocuyu köpek kovaladı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın katlettiği işçinin ailesiyle görüştü
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Sabah saatlerinde meydana gelen güneş tutulması İstanbul'dan görüntülendi
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Demet Evgar Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Babalar Günü'nün tadını çıkardılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 16:01:30. #1.14#
title