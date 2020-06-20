Babalar Günü'nün "fikir annesi" bir iç savaş gazisinin kızıydı
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Babalar Günü'nün "fikir annesi" bir iç savaş gazisinin kızıydı

Türkiye'nin de arasında bulunduğu pek çok ülkede haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan "Babalar Günü", aslında ABD'li bir iç savaş gazisinin kızının, babasına duyduğu sevgi ve minneti gösterme yoluydu.

Babalar Günü'nün
20.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:03

Türkiye'nin de arasında bulunduğu pek çok ülkede haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan "Babalar Günü", aslında ABD'li bir iç savaş gazisinin kızının, babasına duyduğu sevgi ve minneti gösterme yoluydu.

Haziran ayının üçüncü pazar günü, Türkiye gibi pek çok ülkede "Babalar Günü" olarak kutlanacak. Dünya genelinde milyonlarca evlat, babalarına duydukları sevgi ve saygıyı göstermek için farklı yollar seçecek.

Babalar Günü her ne kadar bugün piyasayı hareketlendiren, farklı sektörlerde satışları artırmak için seçilen günlerden biri gibi görülmeye başlansa da asıl hikayesi, kendisi ve 5 erkek kardeşini zor şartlarda büyüten babasına duyduğu sevgi ve minneti göstermek isteyen bir genç kıza dayanıyordu.

1882 yılında ABD'de dünyaya gelen Sonora Smart Dodd, iç savaş gazisi William Jackson Scott'ın ilk çocuğuydu. Dodd'un ardından 5 erkek çocuğu olan Scott, son oğlunun doğumu sırasında eşini kaybetmiş, zor şartlarda 6 çocuğuna tek başına bakmak zorunda kalmıştı.

Sonora Smart Dodd, 1909 yılında Metodist Kilisesi'nde Anneler Günü için verilen vaazı dinlerken aklına "Anneler için bir gün var, peki neden babaların da bir günü olmasın?" sorusu takıldı. ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde yaşayan Dodd, bu fikrini kentin yöneticilerine anlattı.

Genç kızın bu isteği, kentin yöneticilerinden de olumlu yanıt aldı. Dodd aslında babasının doğum günü olan 5 Haziran gününün "Babalar Günü" olarak kutlanmasını istiyordu ancak çalışmalar bugüne yetişmeyince kutlamaların yapılması için haziran ayının üçüncü pazarında karar kılındı.

İlk Babalar Günü 1910'da kutlandı

Sonraki yıllarda ABD'nin ünlü şair ve heykeltıraşlarından biri haline gelecek Dodd'un girişimleriyle Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Spokane kentinde kutlandı. Ardından 1924 yılında ABD'nin 30. Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklediğini açıkladı ancak o yıllarda henüz bu resmi bir ilan değildi.

1966 yılına gelindiğinde ABD'nin 36. Başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bildiriyi yayımladı. 1972 yılındaysa 37. Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

İlk kutlamaları ABD'de başlayan Babalar Günü, aradan geçen yıllarda yavaş yavaş tüm dünyaya yayıldı. Bugün Türkiye'nin de arasında bulunduğu 100'e yakın ülke, haziran ayının üçüncü pazarını "Babalar Günü" olarak kutluyor. Bu ülkelerden bazıları, pazar gününü resmi tatil olarak da kabul ediyor.

Farklı ülkeler farklı günler

Babalar Günü için haziran ayının üçüncü pazarını seçmeyen ülkeler de var. Farklı dini inanışlar ve kültürlerin etkisiyle ülkeler, ocaktan mayısa, ağustostan kasıma farklı aylarda Babalar Günü'nü kutluyor.

Rusya ve Belarus, "Vatan Savunucuları Günü" (Defender of Fatherland Day) adı altında 23 Şubat'ta bir kutlama yapıyor ve gün "Erkekler Günü" olarak da adlandırılıyor.

Portekiz, İspanya, Hırvatistan, İtalya gibi ülkelerde kutlamalar, 19 Mart'ta "Aziz Joseph Günü" adı altında gerçekleştiriliyor.

Kazakistan, 7 Mayıs'ta, Güney Kore 8 Mayıs'ta, Romanya mayısın ikinci pazar günü, Almanya ise Hz. İsa'nın göğe yükseldiği tarihte kutlamalarını yapıyor. Paskalya'dan 39 gün sonrası kabul edilen bugün, en erken 30 Nisan, en geç 3 Temmuz'da ama her zaman perşembe günü kutlanıyor.

Türkiye'nin de arasında bulunduğu 100'e yakın ülke ise ABD menşeili "Babalar Günü"nü kutlamayı tercih ediyor.

Mısır, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Babalar Günü'nün tarihi 21 Haziran. Avustralya, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Fiji ise Babalar Günü'nü eylül ayının ilk pazar günü kutluyor.

Kuzey Avrupa ülkeleri Estonya, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç'te ise kutlamalar, kasım ayının ikinci pazar günü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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