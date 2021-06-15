Babalar Günü ne zaman? İşte Babalar Günü mesajları...
Pek çok ülkenin kutladığı babalar gününe kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından birçok kişi Babalar Günüyle ilgili arama yapmakta. Bu özel günde babalarını mutlu etmek ve kendilerine bugüne kadar destek olan babalarına minnetini göstermek isteyen birçok kişi babalarına uygun Babalar Günü hediyesi, Babalar Günü etkinliği ve Babalar Günü mesajları ile ilgili arama yapmakta. Peki Babalar Günü ne zaman? İşte Babalar Günü mesajları...
Birçok ülkede kutlanan Babalar Gününe kısa bir süre kala babasını mutlu etmek isteyen kişi etkinlik ve hediye arayışında. Ancak uzak mesafede olanlar ise güzel bir Babalar Günü mesajıyla babasını hatırladığını ve onun kendisi için ne kadar değerli olduğunu kendisine ifade etmek istiyor. Ancak özel günlerin tarihleri yoğun tempo çalışma gibi nedenlerden akılda kalamayabilir. Bu nedenle Babalar Gününün tarihi en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Babalar Gününü kaçırmak istemeyenler ve Babalar Gününde babasına güzel bir mesaj atmak isteyenler detayları haberimizin devamında bulabilir.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü, uzun zamandır Haziran ayının üçüncü haftası kutlanmakta. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran 2021 Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI!
Babalar Gününde babalarında uzak olan kişiler için babalarına olan sevgi ve minnet duygularını onlar ile paylaşmak için bu mesajları paylaşabilirler.
- Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
- Yalnızca bir gün değil her gün çok özel ve değerlisin ancak bugün senin günün olduğu için ekstra kıymetlisin. Varlığınla hayatıma kattığın en büyük renk ve armağan ile bana yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkür ederim babacığım, iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.
- Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
- Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
- Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim. Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.
- Yalnızca huyum değil sevgimin de sana benzediğini söylemek isterim. Aramızdaki sevgi bağının hiçbir zaman çözülmediğini ve gün geçtikçe daha da arttığını söyleyebilirim. En kıymetim ve en değerlim canım babam… Babalar günün kutlu olsun.
- Babalar günün kutlu olsun! Seninle yaşadığımız onca anıyı, çocukluk hatıralarımı hiçbir şeye değişmem. Senin daima miniğin olarak kalacağım. Boynuna atlamak özlemiyle, sevgiler…
- Bir kelimeye ne kadar anlam yüklenebilirse o kadar anlam yüklüyorum ama yine de bir şeyler eksik kalıyor çünkü seni tanımlamaya kelimelerim yetmiyor. Hayatımdaki varlığın için teşekkür ederim, iyi ki varsın babacığım. Babalar günün kutlu olsun.
- Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.