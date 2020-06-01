Babalar günü ne zaman? Babalar günü hangi gün? Babalar günü tarihi nedir? Babalar günü tarihçesi nedir? Babalar günü neden kutlanıyor?
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Babalar günü ne zaman? Babalar günü hangi gün? Babalar günü tarihi nedir? Babalar günü tarihçesi nedir? Babalar günü neden kutlanıyor?

2020 Babalar günü ne zaman kutlanıyor ve tarihi nedir merak konusu oldu. Vatandaşların merak ettiği babalar günü tarihi ve babalar günü tarihçesi haberimizde. Babalar günü ne zaman? Babalar günü hangi gün? Babalar günü tarihi nedir? Babalar günü tarihçesi nedir? Babalar günü neden kutlanıyor?

Babalar günü ne zaman? Babalar günü hangi gün? Babalar günü tarihi nedir? Babalar günü tarihçesi nedir? Babalar günü neden kutlanıyor?
01.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:16

Babalarımız, tıpkı annelerimiz gibi bizim her şeyimiz, biz de onların canlarından bir parçayız. Anneler günü olduğu gibi Babalar günü de her yıl düzenli olarak kutlanmaktadır.Bize kol kanat geren ve her yaşımızda yanımızda ve bize destek olan babalarımız için onları andığımız babalar günü ne zaman olduğu merak ediliyor. 2020 Babalar günü ne zaman ve babalar günü tarihçesi nedir merak ediliyor. Babalar günü hakkında merak edilen her şey haberimizde.

2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2020 yılında, 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar günü ne zaman? Babalar günü hangi gün? Babalar günü tarihi nedir? Babalar günü tarihçesi nedir? Babalar günü neden kutlanıyor?
2020 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ NEDİR?

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür.

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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