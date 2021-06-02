Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi gün?
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Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi gün?

Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi gün?
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Babaları mutlu etmek için he sene kutlanan Babalar günü bu yılda kutlanacak. Babalarına hediye almak ve bu özel günde onları mutlu etmek isteyenler Babalar Günü ne zaman ve 2021 Babalar Günü hangi gün gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü'ne kısa bir süre kaldı. Babasını mutlu etmek isteyenler hediye ve mesajlarla bu özel günü kutluyor. Peki,Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü hangi gün? İşte, detaylar…

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ 2021 İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü'nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü'nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2021'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

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