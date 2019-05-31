Babalar Günü ne zaman 2019? Babalar Günü mesajları ve sözleri

İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran'ın üçüncü Pazar günü kutlanıyor. Çeşitli sürprizler ve etkinliklerle babaların mutlu olduğu güne çok az zaman kaldı. Peki, 2019 Babalar Günü ayın kaçında? Babalar Günü sözleri, mesajları ve daha fazlası…

Babalar Günü Şiirleri

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

İlk kez Amerika'da ortaya çıkan ve 1910'da kutlanmaya başlayan Babalar Günü, 1972 yılından itibaren de Amerika'da resmi tatil olarak geçiyor. Babaları bir gün dahi olsa mutlu edebilmek adına çeşitli sürprizlerin yapıldığı bugün 2019 yılında 16 Haziran'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ ÖNEMİ

Babalar Günü, çoğu ülkede Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan gündür. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olmasını istemiş. Annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüten babası için onun doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış. Ancak hazırlıkları o tarihe yetişemeyince kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiş.

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları destekledi ancak resmi olarak bir Babalar Günü söz konusu değildi. 1966 yılında ise dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü Pazar gününü Babalar Günü olarak kutlanacağını açıkladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Gününde, babalarından uzak olanlar için anlamlı, en güzel babalar günü mesajlarını derledik. İşte 2019 Babalar Günü mesajı ve sözleri…

Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim .

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli üç şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar günün kutlu olsun!

Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Bir baba oğIunun çocuk oIduğunu anIamaz, kendisi unutkan ve ihmaIci oIabiIir ve o bu kusurIarından ötürü kendini affedebiIir; fakat oğIunun kendisinden daha üstün oImasını ister, babasının aynı oImasını değiI onu daha iIeriye götürmesini, aşmasını ister. (AIain)

Korkuya yer vermeyen bir devIette, kanunIar hiçbir zaman gerekIi saygıyı görmezIer. (Sophocıes)

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle... Canım babacığım, sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun...

İyiliklerin en iyisi kişi babasının dostu olanlara iyilik etmesidir. (Hadis-i Şerif)

Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir. (George Herbert)

Baba, koruma ve yardımın, anne şefkat ve sevginin sembolüdür. (Lâ Edrî)

Bir baba yüz öğretmene bedeldir. (George Herbert)

İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olunca duyar. (Goethe)

Çocukluk çağında baba korumasından daha güçlü bir ihtiyaç düşünemiyorum. (Sigmund Freud)

Bir baba, kendi mutluluğundan çok, çocuklarının mutluluğu ile mutlu olur. (Honore De Balzac)

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.