Babalar Günü'ne özel hediye kampanyaları Bu yıl 21 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'ne geri sayım başladı.

Bu yıl 21 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'ne geri sayım başladı. Boyner, ziyaretçilerine bu güne özel öneriler ve kampanyalar sunduğunu duyurdu.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne çok az bir zaman kaldı. Bu güne özel babasına ya da babası kadar sevdiklerine, özel bir hediye almak isteyenler için Boyner, binlerce ürün seçeneğini mağazalarında ve internet sitesinde bir araya getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "21 Haziran Babalar Günü'ne kadar yapılacak 300 TL ve üzeri kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 75 TL değerinde Paracık hediye ediliyor. Ayrıca kozmetik ve elektrikli ev aletleri hariç 250 TL ve üzeri alışverişlerde ise alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki sunuluyor" ifadelerine yer verildi.

"KOZMETİKTE 75 LİRA İNDİRİM VE PARACIK KAZANMA ŞANSI"

Açıklamanın devamında, "Kampanya kapsamında, 21 Haziran'a kadar Hopi uygulaması okutularak yapılan 300 TL ve üzeri kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 75 TL değerinde Paracık hediye ediliyor. 75 TL değerinde Paracık 23 Haziran tarihine kadar 300 TL ve üzeri kozmetik dışı İlkbahar/Yaz sezon alışverişinde kullanılabiliyor" denildi.

250 LİRA VE ÜSTÜNE YÜZDE 50'Sİ KADAR HEDİYE ÇEKİ İMKANI

Boyner, mevcut indirimlere ek olarak 21 Haziran'a kadar yapılacak kozmetik ve elektrikli ev aletleri hariç 250 TL ve üzeri alışverişlerde alışveriş tutarının yüzde 50'si kadar hediye çeki kazanılacağını açıkladı. Açıklamada, "Kampanya kapsamında kazanılan hediye çeki, 23 Haziran tarihine kadar Boyner mağazalarında kullanılabiliyor" denildi.

HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü'ne özel hediye önerilerinin de yer aldığı açıklamada, "Farklı renk ve model alternatiflerine sahip gömlekler, jean'ler, polo t-shirtler, spor ayakkabılar, eşofmanlar, t-shirt ve şortların yanı sıra son yılların trendi renkli pantolonları da hediye seçenekleri arasında müşterilerimizin beğenisine sunuluyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA