Babalar Günü'ne özel "açık hava sineması" Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi otopark alanında etkinliğe araçlarıyla katılanlar, alanın girişinde kuyruk oluşturdu.

Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte, araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından meşrubat ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte, Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur'un rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlendi.

Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın yeniden kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Araçlarından filmi izleyen vatandaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA