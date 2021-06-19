Babalar Günü'ne doğru
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Babalar Günü'ne doğru

Babalar Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, mesajında, Türk toplumunda babaların aile reisi sıfatıyla hayatları boyunca birçok sorumluluğu ve fedakarlığı üzerine alarak ailenin birlik ve beraberliği için çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Babaların engin yaşam tecrübeleriyle aile fertlerine her konuda rehberlik ederek sorunların çözülmesine ön ayak olduklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Yerlerini hiçbir zaman doldurmayacağımız babalarımızı sadece Babalar Günü'nde değil, bütün hayatları boyunca onlara karşı görev ve sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getirmeliyiz. Ailenin bütün fertleri için gözünü kırpmadan en ağır sorumlulukları üstlenen, en çok cefa çeken, her sıkıntımızı kendi sıkıntısı bilip bunları aşmak için büyük fedakarlıkların altına giren babalarımıza karşı her zaman gereken hassasiyeti ve saygıyı göstermeliyiz."

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de mesajında, "Her an ve her yerde ailesi için fedakar ve cefakarca sorumluluğunu yerine getiren, ailesi ve çocukları için yeri geldiğinde kendi hayatından fedakarlık yapan tüm babaların bu anlamlı gününü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle evlatlarını şehit veren babaları derin saygı ve sevgiyle selamlayarak ellerinden öptüğünü vurgulayan Ekim, "Ebediyete intikal etmiş babalara da Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünlere gelmemde emeği olan başta babam olmak üzere tüm babaların gününü bir kez daha tebrik ediyor, saygılar sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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