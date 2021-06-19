Babalar Günü'ne doğru
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Babalar Günü'ne doğru

Babalar Günü'ne doğru
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında babaların değerinin her zaman bilmesi gerektiğini belirtti.

Babaların çocuklarının iyi bir yaşam sürmesi için her türlü fedakarlığa katlandığını ifade eden Ilık, çocuklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayan, onların mutluluğunu kendi mutluluğu bilen her babanın en büyük isteği erdemli evlatlara sahip olmak olduğunu belirtti.

Sadece bir gün değil, her gün babalara saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Baba sözcüğü, çoğumuzun zihninde öncelikle sırtımızı dayayabileceğimiz güvenli bir liman, kendi canının dahi ötesinde fedakarlık ve şefkat duygularını çağrıştırır. Baba, aile yapımızın temel direğidir. Çocuklar olarak da sadece Babalar Günü'nde değil, yılın her gününde onlara saygı ve sevgi gösterebilmeli, sağladıkları imkanları en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine, milletine layık evlatlar olabilmeliyiz. Bu babalarımıza verebileceğimiz en büyük hediyedir.

Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, çocuklarını bir fidan yetiştirir gibi özenle büyüten babalarımız, çocuklarının geleceğe umutla bakan, toplum ve millet sevgisini kazanmış, ailelerine ve ülkelerine faydalı birer birey olmaları için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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