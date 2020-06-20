Babalar Günü'ne doğru
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Babalar Günü'ne doğru

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Babalar Günü'ne doğru
20.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:22

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canalp, mesajında, yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailesinin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında, hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan babaların gününü kutladı.

Hayatın anlamını ve tüm güzellikleri babanın öğrettiğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Evlatları için her türlü fedakarlığa katlanan babalarımızın her zaman isteği ve dileği çocuklarını için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan, büyük bir özveri ile evlatlarına ömür boyu maddi, manevi her türlü desteği veren babalarımızın kıymetini bilmeli, bizlere ihtiyaç duydukları her dönemde destek olmalı, bizler için ne kadar değerli olduklarını daima hissettirmeliyiz.

Bu düşüncelerle başta bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin babaları olmak üzere, yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren, hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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