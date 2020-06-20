Babalar Günü'ne doğru TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan babaların, aile değerlerinin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, otorite gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlendiğini belirtti.

Toplumun yapı taşını ailenin oluşturduğunu aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Baba da aileyi oluşturan en önemli iki fertten biridir. Aile müessesinde annenin rolü başka, babanın rolü başkadır. İkisi birbirinin tamamlayıcısı, evlatların yetiştiricisidir. Bize hayatın anlamını ve tüm güzelliklerini öğreten, evlatları için her türlü fedakarlığa katlanan, sadece kendi sorumluluğunu değil, ailenin mesuliyetini omuzlarında taşıyan, acısını dışa vuramayan, sevgisini ifade edemeyen babaların her zaman isteği ve dileği çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir."

Balta, başta şehitlerin emaneti babalar olmak üzere hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA