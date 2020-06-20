Babalar Günü'ne doğru AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu mesajında, babaların, çocuklarının yetişmesi için her türlü fedakarlığı yaptığını belirtti.

Büyükleri ziyaret etmenin öneminde değinen Çopuroğlu, "İşin özü, aile büyüklerini ziyaret ederek onların gönüllerine dokunmalıyız. Fırsat buldukça da bunu adet haline getirmeliyiz. Bu itibarla başımızın tacı büyüklerimizin ve tüm babalarımızın gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri İl Başkanı Tok:

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ise babaların evlatları için bir manevi sığınak olduklarını aktardı.

Babalığın fedakarlık ve özveri ile bütünleştiğini vurgulayan Tok, şunları kaydetti:

"Baba, Türk aile yapısında mihenk taşıdır. Elleri öpülesi babalar, ailemizin temel direğidir. Tüm ömrünü evlatlarının iyi yetişmelerine, huzurlu olmalarına adayanlar şüphesiz babalarımızdır. Bir manevi sığınak olarak özveri ve fedakarlığın sembolü olan babalarımızın kıymetini çok iyi bilelim. Bir fedakarlık timsali olan babalar, büyük bir özveri ile evlatlarına ömür boyu maddi manevi her türlü desteği veren ve kendi mutluluğundan önce çocuklarının mutluluğunu düşünen büyük insanlardır."

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Aksoy:

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy da mesajında, adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgeleyen tüm babaların Babalar Gününü kutladı.

Babaların çocukların kahramanı olduğunu, onlara hayatı öğretip, güven duygusunu aşıladığını belirten Aksoy, "Bir ömür boyu evlatlarına tecrübeleriyle yol gösterici olarak bu yolda maddi ve manevi tüm olanaklarını evlatları için seferber eder. Bu sebepledir ki babalara hak ettiği itibar tek bir gün değil, onlar gibi bir ömür boyu, karşılıksız bir şekilde gösterilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA