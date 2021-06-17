Babalar Günü'nde yüzük ve tespihlerde talep bekleniyor

Eskişehirli esnaf, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Babalar Günü'nde hediye olarak sıkça tercih edilen yüzük ve tespihlere yoğun talep bekliyor.

Eskişehirli esnaf, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Babalar Günü'nde hediye olarak sıkça tercih edilen yüzük ve tespihlere yoğun talep bekliyor.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü yaklaştı. Bu yıl 20 Haziran'a denk gelen Babalar Günü'nde yıllardır en çok tercih edilen hediyelerden yüzük ve tespihlerde talep bekleniyor. Pandemi boyunca satışlarında durgunluk yaşanan ürünlerin Babalar Günü'nden birkaç gün önce yoğun talep göreceği tahmin ediliyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır yüzük, kolye, tespih gibi hediyelik ürünlerin satışını yapan Ayşe Yaş, geçtiğimiz senelerde Babalar Günü için yüzük ve tespihlerde yoğun talep olduğunu belirtti. Aynı talebin bu sene de olmasını beklediklerini belirten Yaş, "Babalar Günü'nde hediye olarak en çok yüzük ve tespih tercih ediliyor. Özellikle babaların neredeyse tek aksesuarı olan yüzüklerde yoğun taleple karşılaşıyoruz. Pandemi öncesindeki Babalar Günü'nde olan taleplere göre daha az talep olsa da geçirdiğimiz dönemin üstünde satış var. Yüzüklerde genel olarak doğal taş olan akik ve zirkon yüzükler tercih ediliyor. Kişiye özel olmasını isteyenler yazılı ve işlemeli yüzük yaptırıyor. Tespihlerde ise tercih gene doğal taş olanlarda. Yüzüklerin fiyatları 150 ile 350 lira arası değişirken, tespihler 100 ile 250 lira arası değişiyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı