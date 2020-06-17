Babalar Günü'nde unutulmayan babalarla mesaj
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Babalar Günü'nde unutulmayan babalarla mesaj

Konya'da, Babalar Günü için müzik dünyasının unutulmayan 'baba' lakaplı isimleri Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın sözlerinden oluşan mesajlar reklam panolarında yer aldı.

Babalar Günü'nde unutulmayan babalarla mesaj
17.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:49

Konya'da, Babalar Günü için müzik dünyasının unutulmayan 'baba' lakaplı isimleri Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın sözlerinden oluşan mesajlar reklam panolarında yer aldı.

Her yıl Haziran ayı içinde kutlanan Babalar Gününe özel, merkez Selçuklu İlçe Belediyesi dikkat çeken bir çalışma hazırladı. İlçede reklam panolarında Türk müziğinde baba lakaplarıyla tanınan sanatçıların sözlerinden oluşan afişler yayınlandı. Arabesk dünyasında "Müslüm Baba" olarak bilinen Müslüm Gürses'in "Biz babadan böyle gördük", Orhan Gencebay'ın "Sevenler kavuşunca yaşamak ne güzel" sözlerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın "Aşgınan goşan yorulmaz" sözlerine yer verildi. Şehrin farklı noktalarında yer alan afişler ilgi gördü. - KONYA

Kaynak: İHA

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