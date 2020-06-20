Babalar Günü'nde tüketiciler en çok sahte kampanyalardan şikayetçi!
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Babalar Günü'nde tüketiciler en çok sahte kampanyalardan şikayetçi!

Şikayet Var ayrıca markaların hangi konularla ilgili şikayet edildiğini gözler önüne sererek, bu yıl da yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesi için markalara "dikkatli olun" çağrısında bulundu.

Babalar Günü'nde tüketiciler en çok sahte kampanyalardan şikayetçi!
20.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:59

Babalar Günü yaklaşırken markalar birbirinden farklı iletişim çalışması ve kampanyayla tüketicilerin karşısına çıkarken, bu özel günde tüketiciler de sorunsuz hizmet ya da ürün alma telaşında… Şikayetlerin çözüme kavuşturulması, müşteri memnuniyetinin artırılması için fırsatlar sunan Şikayet Var, Babalar Günü için özel bir çalışmaya imza atarak markaların ve tüketicilerin bu özel gün alışverişinde dikkat etmesi gerekenleri mercek altına aldı. Babalar Günü'nde geçtiğimiz yıl en çok hangi kategori şikayet edildi? Bu özel günde en çok şikayet edilen konular neler?

Babalar Günü'ne sayılı günler kala tüketiciler hediye arayışını sürdürürken markalar da ay boyunca yükselecek satışlar için kolları sıvamış durumda… Bu tür özel günler markalar tarafından önemli bir iletişim fırsatı olarak görülüyor. Aynı zamanda artan talebe eş değer olarak tüketiciler için de şikayet oranları ve bu şikayetlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde çözüme kavuşturulması büyük önem arz ediyor. Şikayetlerin çözüme kavuşturulması, müşteri memnuniyetinin artırılması için fırsatlar sunan Şikayet Var, Babalar Günü için özel bir çalışmaya imza atarak markalara ve tüketicilere bu özel gün alışverişinde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili uyarılarda bulunuyor. 2019 Babalar Günü verilerini inceleyen Şikayet Var, en çok hangi kategori ve sektörlerde tüketicilerin şikayette bulunduğunu derledi.

Geçtiğimiz yıl Babalar Günü'nde en çok hangi kategori şikayet aldı?

Şikayet Var'ın 2019 verilerine göre Babalar Günü'nde yüzde 18 ile en çok giyim markaları kategorisinde şikayet alındı. Bu kategoriyi yüzde 15 ile Kargo –Lojistik, yüzde 14 ile E-Ticaret kategorisi takip etti. Geçen yıl Çiçek Siteleri yüzde 12 ile en çok şikayet alan kategoriler arasında yer alırken, bunu Departman Mağazacılığı (yüzde 9), Saat Satış Mağazaları (yüzde 5), Bankacılık (yüzde 3), Ayakkabı Mağazacılığı (yüzde 3), Teknoloji Mağazaları (yüzde 2) ve Ayakkabı Markaları (yüzde 2) izledi. Verilere göre Marketler Zinciri kategorisi, Seri İlan ve Listeleme kategorisi, Spor Markaları ve Restoranlar Babalar Günü'nden en çok şikayet alan kategoriler arasında bulundu.

Babalar Günü'nde şikayet oranı en çok hangi kategorilerde artabilir?

Babalar Günü'nde alınan ürün ve hizmetlere bakıldığında diğer özel günlere kıyasla en çok alışveriş yapılan platformlar ve markalar da değişim gösteriyor. Şikayet Var üzerinden elde edilen verilere göre bu yıl Babalar Günü'nde şikayet artışı yaşanabilecek kategorilerse şöyle sıralanıyor: Giyim-Ayakkabı, Saat-Cüzdan-Kemer,Oto Aksesuar, Spor Malzemeleri, E-Ticaret Siteleri, Çiçek Siteleri,Kargo ve İletişim sektörü…

Babalar Günü'nde tüketiciler en çok hangi konuları şikayet ediyor?

Peki, Babalar Günü'nde tüketiciler en çok hangi sorunlarla karşılaşıyor? Şikayet Var verilerine göre tüketiciler markaların önce fiyatları yükseltip sonra normal seviyeye indirerek yapılan sahte kampanyalardan şikayetçi… Çoğu tüketici markaların resmi siteleriyle markalar adına açılan sahte siteleri ayırt edemiyor ve bu da markaların şikayet edilmesine neden oluyor. Tüketicilerin telefonlarına gönderilen yanıltıcı mesajlar böyle özel günlerde olumsuz karşılık bulabiliyor.

Geç teslimat sürelerine dikkat

Kargolarda yaşanan sorunlar tüketicilerin Babalar Günü'nde de şikayet ettiği konular arasında yer alıyor. Şikayet Var verilerine göre; geç teslimat, iade ve değişim sorunları, kargoların kota sebebiyle iadede sorun çıkarmaları kargo sektörüyle ilgili tüketicilerin karşılaştığı sorunlar olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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