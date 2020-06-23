Babalar Günü'nde tercih 'akıllı telefondan' yana oldu Geçen hafta sonu kutlanan Babalar Günü'ne dair teknoloji alışverişi verileri Teknosa tarafından açıklandı.

Geçen hafta sonu kutlanan Babalar Günü'ne dair teknoloji alışverişi verileri Teknosa tarafından açıklandı. Bu yıl en çok tercih edilen Babalar Günü hediye sıralamasında akıllı telefonlar öne çıkarken, toplam satışlarda ise bir önceki yıla yüzde 71 büyüme yaşandı.

Teknosa'nın 'Babalar Günü' alışveriş verilerine göre bu yıl babalara hediye tercihlerinde teknoloji ürünlerine ilgi rekor seviyeye ulaştı. Mağazalar ve online kanallar toplamında satışlar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 71'lik artış gösterdi. Pandemi sürecinde artan teknoloji ihtiyaçları için online alışverişe yönelen tüketiciler, Babalar Günü sürecinde de teknosa.com'u tercih etti ve sitede 4 kattan fazla ürün satıldı.

Babalar Günü dönemindeki teknoloji alışverişlerinde en çok tercih edilen hediye yine akıllı telefonlar olurken; notebooklar, LCD televizyonlar, saç ve sakal kesme makineleri, akıllı saatler, tabletler ve gaming ürünleri de çok satan hediyeler arasındaki yerini aldı. Teknoloji alışverişlerinde dönemsel sepet ortalaması ise geçen yıla göre 2 kat arttı.

Kaynak: DHA